Lancement de Seko Boire saison III : L’aventure se poursuit - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Lancement de Seko Boire saison III : L’aventure se poursuit Publié le mercredi 17 decembre 2025 | Mali Tribune

Tweet



Le 13 décembre dernier, le Centre international de conférences de Bamako (CICB) a accueilli le lancement officiel de la saison III de Séko Boiré, une série qui s’est imposée au fil des années comme un véritable patrimoine audiovisuel national et une référence pour l’Afrique francophone.



Ce projet ambitieux a vu le jour grâce au soutien déterminant du Famoc, partenaire stratégique et financier, qui a renouvelé sa confiance en accompagnant la réalisation de cette troisième saison.





À l’ouverture de cette nouvelle étape, les acteurs de la série ont exprimé avec fierté une ambition intacte, renforcée par l’enthousiasme du public, l’engagement des partenaires et le professionnalisme de toute l’équipe de production de Kora Films. Composée de 12 épisodes de 26 minutes, cette saison se distingue par des intrigues plus denses et mieux structurées. Une question demeure : Séko parviendra-t-il enfin à retrouver MESSITAN ? La série aborde également des thématiques d’actualité majeures, notamment la cohésion sociale et le vivre-ensemble, tout en mettant en avant une qualité technique améliorée et la participation d’une nouvelle génération du cinéma malien.



Prenant la parole, la Directrice administrative a exprimé sa conviction que cette saison marquera un tournant décisif dans l’évolution de Séko Boiré. Elle a rappelé l’engagement de Kora Films et du Famoc à produire une œuvre profondément ancrée dans les réalités sociales maliennes, porteuse de valeurs de paix et de diversité, et révélatrice des talents locaux de différentes générations.



Des remerciements appuyés ont été adressés au Fonds d’Appui au Moteurs du Changement (Famoc), aux ministères en charge de la Culture et de la Refondation, aux médias, ainsi qu’à l’ensemble des acteurs, techniciens et partenaires qui ont contribué au succès de la saison précédente.



Kora Films réaffirme ainsi sa vision d’un cinéma engagé, véritable levier de développement et de cohésion nationale.





Étaient présents à cette cérémonie de lancement : le Chef de cabinet du ministère de la Culture, Mme le Maire de la Commune III, le Coordinateur du Famoc, Cheick Oumar Sissoko, Cinéaste et anciens ministre de la Culture, Habib Dembelé, acteur principal de la série Séko Boiré et parrain du mois de décembre de l’Année de la Culture, Seydina Cissé, représentant du Famoc, entre autres.



Ibrahima Ndiaye



