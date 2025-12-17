Brèves : Tombouctou : L’Imam est mort, vive l’Imam ! - abamako.com

Brèves : Tombouctou : L'Imam est mort, vive l'Imam ! Publié le mercredi 17 decembre 2025 | Mali Tribune

Figure emblématique de la mosquée Djingareyber de Tombouctou, l’imam Ben Essayouti est décédé le 10 décembre 2025 à l’âge de 78 ans. Le nouvel imam qui officie à sa place désormais se nomme Alpha Ibrahim.



La mosquée Djingareyber, joyau architectural du XIIIe siècle, est inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco.



Douane : Saisie majeure en une journée



Les Douanes maliennes ont, au poste de Bancoumana (Siby), intercepté un asiatique avec 4,950 kg d’or dissimulés, d’une valeur de 299 588 850 FCFA. Une opération précise protégeant les ressources nationales. Le même jour, elles ont saisi 1 452 cartons de poulets de chair (plus de 10 tonnes), introduits illégalement.



Fonctionnaires non enrôlés : prorogation de délai



Les agents de la fonction publique non enrôlés au système intégrés de gestion des ressources humaines, ont désormais jusqu’au 30 janvier 2026 pour se faire recenser. Cette prolongation du délai vise à permettre aux publics non encore identifiés de régulariser leur situation administrative. Pour ce faire, une copie de l’arrêté d’intégration ou de la décision de recrutement est nécessaire.



Rassemblée par Oumou Fofana



