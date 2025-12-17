Segou : Point sur l’entrepreneuriat - abamako.com

La salle de conférence de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Ségou a abrité, le 10 décembre 2025, la cérémonie d’ouverture de la 3ᵉ édition des Journées de réflexion sur l’entrepreneuriat (JRE).



Coorganisé par Donilab et son partenaire stratégique WHH, à travers le projet TISAL, l’événement s’impose désormais comme un rendez-vous annuel majeur de l’écosystème entrepreneurial régional.





Placée sous le thème du partage d’expériences, de la mise en réseau et de l’identification de solutions concrètes aux défis du secteur, cette édition met un accent particulier sur l’économie verte, levier stratégique pour un développement durable et inclusif.



La cérémonie officielle était présidée par M. Yamadou Keïta, Conseiller aux Affaires économiques et financières du Gouverneur de la Région de Ségou, représentant le Gouverneur. Dans son allocution, il a souligné l’importance cruciale de la promotion de l’économie verte et de l’innovation locale pour renforcer la résilience économique de la région. Il a également réaffirmé l’engagement des autorités régionales à accompagner les jeunes porteurs de projets dans la concrétisation de leurs initiatives entrepreneuriales.



Partenaire clé de l’événement, le représentant de Donilab, M. Mohamed Dembélé, a, pour sa part, insisté sur le rôle central de l’innovation et de la collaboration entre les différents acteurs de l’écosystème entrepreneurial. Il a réitéré l’engagement de Donilab à soutenir la jeunesse à travers le renforcement des capacités, le mentorat et les dispositifs d’incubation, tout en mettant l’accent sur le développement de solutions adaptées aux réalités locales. « La vision de Donilab à travers ces Journées de réflexion est une vision de durabilité, mais aussi une vision d’autonomisation des jeunes de la région de Ségou », a-t-il déclaré.



L’objectif des Journées de réflexion sur l’entrepreneuriat est de favoriser des échanges constructifs afin de proposer des réponses concrètes aux défis du secteur, de créer des synergies d’action et de contribuer à l’insertion socio-économique durable des jeunes de la région.





À l’issue des discours d’ouverture, les autorités ont procédé à la traditionnelle visite des stands d’exposition installés dans le hall de la CCI, donnant ainsi le coup d’envoi des échanges et rencontres entre entrepreneurs, partenaires techniques et institutionnels. Pour cette troisième édition, l’enthousiasme était manifeste aussi bien chez les porteurs de projets que chez les participants venus s’inspirer et nouer des contacts.



Mme Diallo, jeune entrepreneure exposante dans le secteur agroalimentaire, témoigne : « Ces journées sont vitales. Elles m’ont permis de présenter mes produits directement aux autorités et à de potentiels partenaires techniques. Mais surtout, j’ai pu échanger avec d’autres jeunes et nous envisageons déjà des collaborations pour mutualiser nos efforts. C’est le pouvoir du réseau qui s’exprime ici. »



Même satisfaction du côté de Ramatou Diallo, participante, « Je suis venue pour comprendre comment lancer mon projet de bogolan. Les messages sur l’économie verte et l’innovation locale m’ont beaucoup motivée. On sent que la Région est prête à nous accompagner. Je repars avec des contacts précieux de mentors et de centres d’incubation. »







Albert Kalambry

Correspondant à Ségou



