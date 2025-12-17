Coupe du monde 2026 : Les « cinq grands classiques » identifiés - abamako.com

A l’issue du tirage au sort de la coupe du monde 2026 effectué le 6 décembre dernier, la Fifa a présenté cinq matchs qui lui semblent être les chocs les plus retentissants de la phase de groupes de la compétition.



Avec 48 pays qualifiés, 12 groupes de quatre équipes ont été constitués. La compétition est prévue du 11 juin au 11 juillet 2026 dans trois pays : Etats-Unis, Canada, Mexique.





Le Tirage au sort final de la Coupe du Monde de la Fifa 2026 a révélé son lot d’affiches alléchantes pour la phase de groupes. Plusieurs confrontations seront des remakes de classiques intemporels de l’épreuve reine. La Fifa est ainsi revenue sur cinq matches mémorables de la Coupe du Monde de la FIFA qui seront amenés à se reproduire en 2026.



Espagne 2-2 Uruguay | Brésil 1950



Le dernier tour de la Coupe du Monde 1950 a réuni l’Uruguay, le Brésil, l’Espagne et la Suède. Dans ce groupe de choc, le vainqueur final était alors couronné champion du monde. Le duel entre l’Uruguay et l’Espagne reste encore aujourd'hui l’un des matches les plus épiques de l’histoire de la compétition. Menés au score, les Espagnols ont égalisé puis sont passés devant grâce à un doublé d’Estanislao Basora. Mais Obdulio Varela a permis à la Celeste de recoller à la 73e minute. Ce résultat a donné confiance aux Uruguayens, qui ont ensuite dominé successivement la Suède et les hôtes brésiliens pour s’adjuger un deuxième titre mondial. Les deux équipes se retrouveront à la Coupe du Monde 2026. Dans le bouillonnant Stade de Guadalajara, les hommes de Marcelo Bielsa défieront La Roja, championne d’Europe en titre, pour leur dernier match du Groupe H.



Brésil 4-1 Écosse | Espagne 1982



Lors de la Coupe du Monde 2026, le Brésil et l’Écosse se retrouveront pour la cinquième fois en phase de groupes, un record codétenu avec l'affiche Argentine - Nigeria. La rencontre la plus mémorable entre ces deux équipes remonte sans doute à Espagne 1982, lorsque qu’un missile de David Narey a tout d'abord donné l’avantage aux Écossais à Séville. Mais ce but n'a pas suffi à déboussoler l’une des plus talentueuses équipes brésiliennes de tous les temps. Un coup franc magistral de Zico a permis aux Auriverde de revenir à hauteur, avant qu’une tête d’Oscar ne leur donne l’avantage. Eder a porté la marque à 3-1 d'une merveille de ballon piqué puis Falcão a définitivement scellé le sort de cette partie.





France 0-1 Sénégal | Corée/Japon 2002



Tenante du titre, la France et ses nombreuses stars sont arrivées en Corée et au Japon avec le statut d’immense favori de la Coupe du Monde 2002. Mais les Bleus ont été battus par le Sénégal lors du match d’ouverture. Un but de Papa Bouba Diop à la 30e minute a permis aux Lions de la Teranga de s’imposer pour leur tout premier match dans une phase finale de Coupe du Monde. Le nom du milieu de terrain sénégalais, décédé en 2020 à l’âge de 42 ans, reste ainsi gravé à jamais dans l’histoire de la compétition reine. Pour la première fois depuis Séoul en 2002, Français et Sénégalais s’affronteront à l’occasion du premier match du Groupe I, au Stade de New York New Jersey. Kylian Mbappé et ses coéquipiers prendront-ils leur revanche, ou les Sénégalais de Sadio Mané réussiront-ils à signer un nouvel exploit ?



Afrique du Sud 1-1 Mexique | Afrique du Sud 2010



Après avoir déjà lancé l’édition 2010, l’affiche Afrique du Sud – Mexique ouvrira pour la deuxième fois une Coupe du Monde. Ce sera ainsi la première fois qu’un match d’ouverture se reproduit dans l'histoire du Mondial. Il y a 15 ans, Siphiwe Tshabalala avait fait exploser le Stade Soccer City de Johannesburg en ouvrant le score. Rafael Márquez avait égalisé en fin de rencontre pour le Mexique, dans ce qui reste le tout premier match de Coupe du Monde joué sur le sol africain. Face à l’Afrique du Sud en 2026, El Tri pourra cette fois compter sur son bouillant public dans l’emblématique Stade de Mexico. Une victoire inaugurale sera forcément attendue par tout un peuple.





Croatie 2-1 a.p. Angleterre | Russie 2018



En 2026, deux poids lourds européens se retrouveront à l’occasion d’un remake de la formidable demi-finale de 2018. En Russie, l’Angleterre espérait regoûter à la finale de la Coupe du Monde 52 ans après sa dernière apparition à ce stade de la compétition. La Croatie visait quant à elle une toute première participation à un ultime match pour le sacre mondial.



Les Three Lions ont débuté sur les chapeaux de roue et ont ouvert le score sur un somptueux coup franc de Kieran Trippier. Mais la Croatie est revenue dans la partie grâce à une reprise acrobatique d’Ivan Perišić. Un but de Mario Mandžukić en prolongation a permis aux Croates de s’imposer et de retrouver la France en finale (défaite 4-2).



