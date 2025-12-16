Politique Tentative de déstabilisation de l’État : le tribunal militaire inculpe quatorze personnes
Publié le mercredi 17 decembre 2025 | aBamako.com
|
© aBamako.com par AS
1ère session ordinaire 2021 de la Chambre criminelle du tribunal militaire de Bamako
Bamako, le 10 novembre 2021. Dans le cadre de la lutte contre l’impunité et la préservation des droits de l’Homme, la Chambre criminelle du tribunal militaire de Bamako a ouvert sa 1ère session ordinaire de 2021 pour le jugement de trois affaires criminelles impliquant des militaires.