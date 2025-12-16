Tentative de déstabilisation de l’État : le tribunal militaire inculpe quatorze personnes - abamako.com

Tentative de déstabilisation de l'État : le tribunal militaire inculpe quatorze personnes
Publié le mercredi 17 decembre 2025

Madame le Procureur de la République près le Tribunal militaire de Bamako informe l’opinion nationale et internationale que, suite au communiqué n°077 du Gouvernement de la Transition en date du 14 août 2025, et après enquête, les nommés : Saibou Keïta, Mamadou dit Tiékoro Diarra, Mohamed Ouattara, Amadou Bouba Coulibaly, Sungalo Diop, Baba Dambélé, Nema Sagara, Abass Dembélé, Sékou Amadou Fane, Amadou Keïta, Magassy Tounkara, Boukari Karakodjo, Moro Sidibé et Yakouba Kodjo ont été inculpés devant un cabinet d’instruction du Tribunal militaire de Bamako.



Ils sont poursuivis pour complot contre le commandement, association de malfaiteurs, tentative d’emploi illégal de la force armée, attentat contre la Constitution, tentative d’attentat et complot contre le gouvernement, tentative de trahison, tentative d’assassinat, violation de consignes générales, ainsi qu’incitation à commettre des actes contraires aux devoirs et à la discipline.



Le Procureur de la République rassure l’opinion publique que toutes les dispositions nécessaires ont été prises pour le maintien de l’ordre public et que l’information judiciaire ouverte sera conduite jusqu’à son terme, dans le strict respect des textes en vigueur.

