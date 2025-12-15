Plus de 200 employés de Diamond Cement Mali menacés de licenciement - abamako.com

Publié le jeudi 18 decembre 2025 | studio tamani

Plus de 200 employés de Diamond Cement Mali menacés de licenciement

Des travailleurs de Diamond Cement Mali pourraient se retrouver bientôt au chômage. La société invoque un motif économique pour justifier ces ruptures de contrat. Une version contestée par les travailleurs qui annoncent des actions pour s’opposer à ce projet.



271, c’est le nombre de travailleurs que l’usine de ciment Diamond Cement Mali, située dans le cercle de Bafoulabé dans la région de Kayes, envisage de licencier. Selon l’administration de l’entreprise, cette décision s’explique par le manque de méganite et de détonateurs, des intrants essentiels à la production de ciment. “Depuis le mois de janvier 2025, l’entreprise souffrait déjà du manque de produits explosifs pour les travaux de production des 2 carrières. Maintenant, compte tenu de la situation actuelle, l’entreprise a envisagé de licencier pour motifs économiques les travailleurs qui étaient en chômage technique de trois mois”, affirme Modibo Mariko, assistant administratif de Diamond Cement Mali.



Une version contestée par le délégué du personnel de l’usine. Néma Abdoulaye Dembélé, secrétaire général du comité syndical. Selon lui, “tout est rempli, même le deuxième magasin est en procédure de remplissage. L’explosif est sur le terrain.” Et le syndicaliste de poursuivre : “On veut vraiment qu’ils annulent ce licenciement et qu’ils continuent à travailler avec nous.”



Le dossier est désormais entre les mains de la direction régionale du travail de Kayes.



Pour rappel, l’usine avait déjà mis certains agents en chômage technique après l’attaque menée par des hommes armés contre le site, le 1ᵉʳ juillet 2025.



