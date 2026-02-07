Accueil    MonKiosk.com    Sports    Business    News    Annonces    Femmes    Nécrologie    Publicité
Promotion du sport : l’ambassade du Qatar au Mali célèbre la Journée nationale du sport
Publié le mercredi 11 fevrier 2026  |  aBamako.com
Le Chargé d’Affaires par intérim de l’ambassade de l’État du Qatar, Hamad Maazi Al-Shaamari, a présidé ce mardi 10 février 2026 la célébration de la Journée nationale du sport du Quatar La cérémonie s’est tenue en présence de Alou Diallo, directeur national des sports et de l’éducation physique, représentant le ministre en charge des Sports.

Dans son intervention, le diplomate qatari a souligné que cette journée vise à promouvoir l’importance du sport et à encourager la pratique des activités physiques sous toutes leurs formes. « Le sport occupe une place capitale dans notre vie, car il contribue à l’amélioration de la santé », a-t-il déclaré.

Pour sa part, Alou Diallo a salué cette initiative des autorités qataries, qu’il a qualifiée de remarquable, avant de rappeler que le Qatar est un partenaire privilégié du Mali dans le domaine des activités physiques et sportives, avec une coopération dynamique marquée par des échanges permanents entre les deux États.

M.S
