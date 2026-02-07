CNT / Condamné à trois ans de prison à Abidjan: Mamadou Hawa GASSAMA obtient la grâce du président ivoirien, Alassane Ouattara - abamako.com

CNT / Condamné à trois ans de prison à Abidjan: Mamadou Hawa GASSAMA obtient la grâce du président ivoirien, Alassane Ouattara Publié le mercredi 11 fevrier 2026

M. Mamadou Hawa GASSAMA a recouvré la liberté après sept (7) mois et sept (7) jours de détention à la Maison d'Arrêt et de Correction d'Abidjan (MACA).



Alors même que nous avions arrêté, en parfaite concertation avec l'intéressé, la décision de relever appel du jugement l'ayant condamné à trois (3) années d'emprisonnement, à une interdiction de séjour de même durée, à une amende de cinq millions (5 000 000) de francs CFA, ainsi qu'à la publication de la décision dans un journal d'annonces légales, est intervenue ce jour une mesure de grâce présidentielle, prise par décret du Chef de l'État de Côte d'Ivoire.

Cette mesure a eu pour effet immédiat de mettre fin à la détention de M. GASSAMA, qui retrouve aujourd'hui la liberté, bien suprême et condition première de la dignité humaine.



Je demeure dans l'attente de pouvoir le rencontrer physiquement, ainsi que ses deux fils, aux côtés de mon confrère ivoirien, tous mobilisés avec constance, loyauté et engagement depuis le premier jour de cette épreuve judiciaire.



En ma qualité d'avocat, mais également en tant que Malien profondément attaché aux valeurs de justice, de liberté et de fraternité entre nos peuples, je me réjouis sincèrement de cette mesure de clémence, qui ouvre pour M. GASSAMA une nouvelle ère: celle de la liberté retrouvée, à laquelle aspirent légitimement tous les hommes.



Me Mamadou Ismaïla Konaté

