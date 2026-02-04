Politique Gouvernance de l’Office du Niger : Que s’est-il passé ?
Publié le mercredi 11 fevrier 2026 | Mali Tribune
|
© aBamako.com par Androuicha
Visite de travail du Ministre de l`Agriculture dans la zone Office du Niger
Ségou, le 09 juillet 2019. En tournée dans la 4è région de notre pays, le Ministre de l`Agriculture Mourlaye Ahmed Boubacar a visité quelques sites stratégiques de la zone Office du Niger notamment le barrage de Markala et les adducteurs d`eau des périmètres aménagés de Kolongo et Dioro.