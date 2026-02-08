Formation : Deutsche Welle échanges avec l’Ucao - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Formation : Deutsche Welle échanges avec l’Ucao Publié le mercredi 11 fevrier 2026 | Mali Tribune

Tweet



L’Université Catholique de l’Afrique de l’Ouest – Unité Universitaire à Bamako (UCAO-UUBa) a accueilli, le lundi 3 février 2026, une délégation du média international allemand Deutsche Welle (DW), dans le cadre d’une conférence d’échanges professionnels avec les étudiants en Journalisme et Communication.



Cette initiative vise à consolider les compétences pratiques des apprenants et à favoriser leur ouverture sur les standards internationaux du métier.





La rencontre a été ouverte par le doyen de l’UFR Journalisme et Communication, Dr. Zufo Alexis Dembélé, qui a salué la présence des représentants de Deutsche Welle. Il a mis en avant l’importance stratégique des interactions avec des professionnels des médias internationaux, soulignant leur contribution à la formation académique et à l’employabilité des futurs journalistes.



Au cours des échanges, les représentants de Deutsche Welle ont présenté leur organisation comme un acteur majeur de l’information internationale, engagé dans la diffusion d’une information pluraliste et accessible. Le coordinateur de la DW au Mali, Abdrahaman Ba, a insisté sur la mission sociétale de la presse, rappelant que l’information constitue un vecteur essentiel de dialogue entre les peuples et de rapprochement des sociétés.



La session interactive, animée par le journaliste Aliou Diarra, membre de l’équipe DW, a permis aux étudiants d’échanger directement avec les professionnels invités. Fort de son expérience dans la presse écrite, les médias numériques et la radio, il a partagé son parcours et insisté sur les exigences du métier, notamment la polyvalence, la rigueur professionnelle et la capacité d’adaptation. Il a également souligné que la pratique du journalisme requiert un engagement constant et une forte discipline personnelle.



Les intervenants ont par ailleurs encouragé les étudiants à intégrer les plateformes numériques de Deutsche Welle, mettant en avant plusieurs bénéfices : accès à des sources d’information fiables, consolidation de la crédibilité professionnelle, développement du réseau professionnel via les médias sociaux, renforcement de l’esprit critique et contribution à la lutte contre la désinformation.





La conférence s’est achevée par la remise de cadeaux symboliques aux étudiants ayant marqué les échanges par la pertinence de leurs interventions, ainsi qu’aux enseignants présents. Des supports d’information et des souvenirs ont également été distribués à l’ensemble des participants.



Dans son allocution de clôture, le doyen de l’UFR a exprimé le souhait de voir se renforcer la collaboration entre l’Ucao-UUBa et Deutsche Welle, dans la perspective de développer des opportunités de formation et de coopération professionnelle.



L’événement s’est conclu par une visite du studio de production de l’université et une photo de famille, scellant une rencontre jugée enrichissante par les participants et porteuse de perspectives pour la nouvelle génération de journalistes maliens.







Moriba Camara



