Face au Corps diplomatique, le Gal Assimi GOĪTA : ’́’Désormais, nos partenariats se construisent sur une base sincère, sans tutelle, sans injonction, sans instrumentalisation.’́ - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Face au Corps diplomatique, le Gal Assimi GOĪTA : ’́’Désormais, nos partenariats se construisent sur une base sincère, sans tutelle, sans injonction, sans instrumentalisation.’́ Publié le mercredi 11 fevrier 2026 | aBamako.com

© Autre presse par DR

Général Oumar Diarra

Tweet





Ci-dessous le discours du Général d'Armée Assimi GOITA, Président de la Transition, Chef de l'État, à l'occasion de la cérémonie de présentation des vœux du nouvel an du Corps diplomatique, consulaire et des Organisations internationales ce mardi 10 février 2026.



"Monsieur le Premier ministre, Chef du Gouvernement;



Monsieur le Président du Conseil National de Transition:



Messieurs les Présidents des Institutions de la République ;



Monsieur le Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale;



Mesdames et Messieurs les membres du Gouvernement;



Monsieur le Doyen du Corps diplomatique;



Mesdames et Messieurs les Chefs de Missions diplomatiques et de Postes Consulaires;



Mesdames et Messieurs les Représentants des Organisations internationales;



Mesdames et Messieurs ;



Je vous remercie, Monsieur l'Ambassadeur de la Fédération de Russie et Doyen du Corps diplomatique, pour les vœux que vous venez de formuler, au nom de vos collègues accrédités au Mali.



Par la grâce d'Allah, le Tout-Puissant, nous avons franchi le seuil d'une nouvelle année. À cette occasion, je forme, pour chacun d'entre vous, des vœux de bonheur et d'accomplissement



Que l'année 2026 soit, pour nos relations, une année de dialogue constructif, de coopération sincère et de partenariats fondés sur le respect mutuel. Je voudrais également vous prier de bien vouloir transmettre aux plus hautes autorités de vos pays et institutions respectives, mes vœux de santé, de paix et de prospérité.



Monsieur le Doyen du Corps diplomatique,



Mesdames et Messieurs,



L'année 2025 a été, pour le monde, une période de fortes tensions géopolitiques, de crises économiques et humanitaires, exacerbées par l'affaiblissement du multilatéralisme. Ces maux ont accentué les vulnérabilités des États. Dans cet environnement incertain, le Mali n'a pas été épargné et a fait le choix de se redéfinir. Nous avons tracé une ligne, celle de la souveraineté et de la responsabilité. Notre pays a choisi la dignité, le respect, la liberté de ses choix stratégiques et l'indépendance.



Cette réorientation repose sur une conviction simple. Le Mali est l'ami de tous ceux qui le souhaitent dans le respect de ses principes, de ses choix stratégiques et de ses intérêts vitaux



Désormais, nos partenariats se construisent sur une base sincère, sans tutelle, sans injonction, sans instrumentalisation. C'est ainsi que nous avons diversifié nos relations de coopération et assumé nos choix. À cet égard, je me félicite des nombreuses accréditations accordées aux ambassadeurs et représentants d'institutions internationales, ainsi que du renforcement du dialogue politique. Cela a traduit l'intérêt renouvelé pour notre pays et pour l'espace confédéral.



Le Mali demeure disponible pour entretenir des relations responsables avec les États et les organisations qui respectent notre souveraineté et contribuent, de bonne foi, à la mise en œuvre des aspirations du vaillant peuple malien.



Monsieur le Doyen du Corps diplomatique,



Mesdames et Messieurs,



Les progrès enregistrés dans le domaine de la sécurité sont le fruit d'un effort national soutenu, fondé sur la montée en puissance de nos Forces armées et de sécurité, l'adaptation de notre dispositif et la détermination de nos combattants.



Nous sommes confrontés à une guerre asymétrique, rude, longue et parfois silencieuse, face à laquelle nous réagissons avec responsabilité, tact et discipline



Face à ces défis, nos Forces de Défenses et de Sécurité sont résolument engagées à protéger nos populations, et favoriser davantage le retour de l'État et des services sociaux de base sur l'ensemble du territoire national.. C'est cela, la victoire utile. Une victoire en faveur de l'accès à l'école, à la santé, à la justice, à l'activité économique et culturelle, ainsi qu'à la libre circulation des personnes et de leurs biens.



En ces instants, ma pensée va à l'endroit de toutes les victimes civiles et militaires tombées sous le coup de la barbarie humaine. J'exprime toute notre compassion aux familles endeuillées et notre solidarité aux blessés. La Nation malienne n'oubliera aucun sacrifice.



La Confédération de l'Alliance des États du Sahel constitue une réponse endogène, coordonnée et structurée aux défis de l'espace confédéral. Par notre synergie d'actions, nous construisons une sécurité collective, basée sur la solidarité, la confiance, l'intégration et l'efficacité opérationnelle.



L'AES n'est pas juste un slogan. C'est une réponse sahélienne à des défis sahéliens. C'est aussi une voix crédible et audible de nos peuples sur la scène régionale et internationale.



Monsieur le Doyen du Corps diplomatique, Mesdames et Messieurs,



Le Mali sait que la sécurité ne se gagne pas seulement sur le champ de bataille, elle se joue aussi dans l'espace communicationnel. La désinformation, la manipulation, les campagnes de dénigrement et d'intimidation médiatique sont devenues des instruments de pression contre les pays de l'AES.



Ces actions sont orchestrées par des sponsors étrangers pour affaiblir, briser le moral collectif et fracturer la société. Ainsi ces campagnes d'intoxications constituent une forme de violence politique, une méthode de soumission, et, dans ses effets, une autre face du terrorisme.



Notre réponse restera ferme et sereine. Elle reposera sur la cohésion nationale, la solidité de nos institutions, la transparence de l'action publique, et l'accès des citoyens à une information fiable. Nous ne céderons ni à la peur, ni à la confusion. Nous opposerons aux récits fabriqués la vérité des faits, et aux tentatives de division l'unité de la Nation.



Monsieur le Doyen du Corps diplomatique, Mesdames et Messieurs;



Le Gouvernement de la Transition poursuit sa mission de refondation, conformément aux aspirations exprimées par le peuple malien. Refonder, c'est s'adapter à ses réalités socioculturelles et remettre l'État au service de l'intérêt général. Refonder, c'est renforcer la justice, assainir la gouvernance, lutter contre la corruption, et restaurer la confiance entre gouvernants et gouvernés. Refonder, c'est aussi moderniser l'administration, sécuriser l'espace économique, et construire les conditions d'une stabilité durable.



Cette démarche s'inscrit dans notre boussole stratégique, la Vision << Mali Kura pɛtaasira ka ben san 2063 ma », et dans la Stratégie nationale pour l'Emergence et le Développement durable 2024-2033. À l'horizon que nous nous sommes fixé, notre ambition est claire: Un Mali réconcilié, stable, juste et prospère.



Dans cette perspective, nous accordons une importance particulière au capital humain, à la jeunesse, à l'éducation, à la santé et à la promotion des valeurs. Car la souveraineté ne perdure et ne se promeut sans citoyens bien formés, sans cohésion sociale, et sans confiance dans l'avenir.



A cet effet, avons décrété l'année 2026-2027 comme étant l'année de l'Éducation et de la Culture afin de valoriser davantage notre patrimoine culturel et garantir la concurrence dans un monde en pleine mutation.



Monsieur le Doyen du Corps diplomatique, Mesdames et Messieurs.



Sur le plan économique, notre objectif demeure de bâtir des solutions endogènes. Cela exige une meilleure valorisation de nos ressources, une gouvernance transparente dans les secteurs stratégiques, et une transformation progressive de notre appareil productif.



Dans un contexte marqué par des tensions énergétiques et logistiques, le Mali met l'accent sur l'anticipation, sur la souveraineté énergétique, et sur la sécurisation des chaînes d'approvisionnement. Les efforts engagés dans ces domaines se poursuivront avec constance.



Nous restons également ouverts aux investissements utiles, créateurs d'emplois, respectueux des règles nationales, et porteurs de transfert de compétences. Le Mali accueille les partenaires qui viennent bâtir, non ceux qui viennent dicter et diviser. Il encourage les projets qui renforcent sa souveraineté, non ceux qui entretiennent sa dépendance.



Monsieur le Doyen du Corps diplomatique, Mesdames et Messieurs,



Le Mali demeure attaché aux principes de la Charte des Nations Unies, au respect de l'intégrité territoriale des États, à la non-ingérence dans les affaires intérieures des États et au règlement pacifique des différends. Nous restons disponibles pour contribuer à toute initiative sincère fondée sur l'écoute des peuples et le respect des États.



Je salue, à cet égard, les démarches de dialogue engagées avec plusieurs partenaires, y compris ceux qui souhaitent, aujourd'hui, refonder leurs relations avec le Mali sur une base de respect mutuel. Le Mali ne ferme aucune porte. Les principes de base de sa coopération sont dorénavant connus de tous et inscrits en lettres d'or dans sa constitution.



Monsieur le Doyen du Corps diplomatique, Mesdames et Messieurs,



Je vous invite donc à renforcer, avec nous, l'esprit de responsabilité partagée. Le Sahel a besoin de sincérité, de constance, et d'actions concrètes. Il n'a besoin ni d'analyses ni de recettes toutes faites. Il a besoin de partenariats justes, d'un soutien respectueux, et d'une compréhension lucide des causes profondes de l'instabilité.



Le Mali, dans toute sa grandeur et sa diversité, poursuivra avec sérénité et détermination son processus de refondation pour le bien-être de ses populations. Nous continuerons à défendre notre territoire, à bâtir un État fort et décomplexé, à protéger notre cohésion sociale. Nous le ferons avec les États de la Confédération AES et les partenaires et amis sincères.



Je renouvelle mes vœux à chacune et à chacun d'entre vous. Puisse l'année 2026 être une année de paix, de fraternité entre les peuples, et de progrès partagé.



Qu'Allah bénisse le Mali et protège les Maliens! Je vous remercie".





