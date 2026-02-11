Semaine de la justice : le casier judiciaire et le certificat de nationalité désormais accessibles en ligne au Mali - abamako.com

Semaine de la justice : le casier judiciaire et le certificat de nationalité désormais accessibles en ligne au Mali Publié le mercredi 11 fevrier 2026

Ce mardi 10 février 2026 marque un tournant numérique pour l'administration malienne avec le test officiel, au ministère de la Justice et des Droits de l’Homme, de la délivrance en ligne du casier judiciaire et du certificat de nationalité.



Lancée par les ministres de la Justice et de la Communication, de l'Économie Numérique et de la Modernisation de l'Administration, Alhamdou Ag Ilyène, cette réforme majeure permet désormais aux citoyens de solliciter et de recevoir leurs documents directement via leur téléphone portable.



Fruit d'une synergie entre l'AGETIC (Agence des Technologies de l'Information et de la Communication) et le département de la Justice, cette plateforme dématérialisée vise à mettre fin au « calvaire » des justiciables en supprimant les files d'attente et les contraintes de déplacement géographique.



En réduisant drastiquement les délais de traitement, le ministre Mamoudou KASSOGUE concrétise les orientations du Président de la Transition en matière de modernisation de l'État. Ce projet-phare inscrit durablement la justice malienne dans l'ère de la digitalisation, rendant le service public plus accessible, transparent et performant pour tous les Maliens.



