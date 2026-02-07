Présidence : GAl Assimi honore ses collaborateurs - abamako.com

Publié le jeudi 12 fevrier 2026 | L'Essor

Le lundi 9 février 2026, le ministre Secrétaire général de la Présidence de la République, Dr Alfousseyni Diawara, a présidé la cérémonie de remise de décorations aux récipiendaires du grade de Chevalier de l’Ordre national et à ceux du Mérite national avec Effigie Lion Debout. Ils sont au nombre de 167 agents à être ainsi distingués, dont 118 élevés au grade de Chevalier de l’Ordre national et 49 décorés du Mérite national avec Effigie Lion Debout. Alou Koïta, Chargé de mission au Secrétariat général de la Présidence à la Cellule économique et prospective, également élevé au grade de Chevalier de l’Ordre national, a exprimé la gratitude des décorés au président de la Transition pour la reconnaissance du mérite, du dévouement et de l’engagement de ses collaborateurs.

Visite de l’Ambassadeur de l’Inde à l’APEX-Mali

En prélude à l'organisation de la première édition du Forum économique Mali-Inde, en juillet 2026 à Bamako, l’Agence pour la Promotion des Exportations du Mali (APEX-Mali) a accueilli, le mardi 10 février 2026, Dr Nandakumar Nagendra, ambassadeur de la République de l’Inde au Mali. Les échanges ont porté sur le programme de l’événement, dont l’objectif est de promouvoir les opportunités d'affaires et de renforcer la coopération sectorielle entre le Mali et l'Inde.

Gassama gracié !



C’est arrivé contre toute attente : fin de séjour de Mamadou Hawa Gassama dans la tristement célèbre MACA-Maison d’Arrêt et de Correction d’Abidjan.

L’emblématique acteur politique malien sort enfin des geôles ivoiriennes après 7 longs mois de détention, suite à la grâce que vient de lui accorder le président Ouattara, par ailleurs partie civile dans l’affaire. La nouvelle est confirmée par son avocat, Me Mamadou Konaté, également surpris selon toute vraisemblance, car il était sur le point de faire appel du jugement ayant récemment condamné Gassama, pour offense au chef d’Etat, à 3 ans de prison ferme, 3 ans d’interdiction de séjour, 5 millions d’amende, etc.

LPK : les deux premiers au Bac 2025 à l’honneur !

La direction du Lycée Prosper Kamara a organisé, hier mercredi 11 février 2026, une belle cérémonie de remise de prix et de trophées à deux de ses élèves qui ont obtenu les plus fortes moyennes au Baccalauréat, session de juin 2025, en sciences et en lettres ! Ainsi, en plus des félicitations renouvelées, les récipiendaires devenus des étudiants, ont reçu, chacun, un trophée et une moto Jakarta de la part de l'Association OBARA. Pour cette association, qui œuvre inlassablement pour le développement social et culturel au Mali, le choix du 11 février n’est point le fait du hasard.

C’est la date commémorative de la résistance du village de Goumanko, dans la région de Kita, face aux troupes coloniales conduites par le tristement célèbreBorgnis Desbordes en 1881.

Source : Le Challenger