Général de brigade Issa Ousmane Coulibaly : Ministre de l'Administration territoriale et de la Décentralisation Publié le vendredi 13 fevrier 2026 | L'Essor

Le ministère de l’Administration territoriale et de la Décentralisation est désormais dirigé par le Général de brigade Issa Ousmane Coulibaly. Né en 1973 à Bamako, il occupait depuis 2022, le poste d'ambassadeur du Mali en République de Türkiye.

Le Général de brigade Issa Ousmane Coulibaly est une figure reconnue au sein des Forces armées maliennes et dans certaines instances internationales, notamment l’École de maintien de la Paix Alioune Blondin Bèye (EMP-ABB), dont il fut directeur général par intérim en 2018. En 2013, il était officier adjoint du sous-chef d’état-major en charge des opérations de l’Armée de terre. Le Général Issa Ousmane Coulibaly, était en 2011, juge au siège au tribunal militaire de Bamako.





Le nouveau ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation fut aussi le secrétaire particulier du chef d’état-major de l’Armée de terre, observateur militaire au Darfour au Soudan, chef du bureau du Contentieux de l’Armée de terre, adjoint puis commandant de compagnie (412è CIM de Kayes).



Le Général Coulibaly est diplômé de l’École de guerre de Paris, titulaire du Certificat d’expert de la défense en management, commandement et stratégie, d’un diplôme de l’École d’état-major de Libreville au Gabon et du diplôme de l’école militaire interarmes (Emia) de Koulikoro.



Le nouveau ministre est aussi titulaire d’un Master II en histoire, religions, cultures et politiques décroché à l’école pratique des hautes études (EPHE Sorbonne Paris), du diplôme de magistrat (DEA) de l’Institut de formation judiciaire de Bamako et d’une Maitrise en droit privé de l’École nationale d’administration (ENA).



Le Général Issa Ousmane Coulibaly a reçu plusieurs décorations au cours de sa carrière. En 2023, il a reçu la médaille d’officier de l’ordre national du Mali, en 2018, la médaille du mérite militaire et en 2016, celle de Chevalier de l’Ordre national. En dehors du Mali, il a reçu en 2016, la médaille d’or de la défense nationale française et en 2007, la médaille de l’Union africaine.



Souleymane Sidibé



