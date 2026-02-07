Ibrahima Samaké : Un agroéconomiste à la tête du ministère de l’Agriculture - abamako.com

Ibrahima Samaké : Un agroéconomiste à la tête du ministère de l'Agriculture Publié le vendredi 13 fevrier 2026 | L'Essor

Le nouveau ministre de l’Agriculture, Dr Ibrahima Samaké, est un universitaire et expert reconnu du monde rural. Agroéconomiste, enseignant-chercheur et spécialiste de la conception et de l’évaluation des projets agricoles, il incarne un profil technicien au service du développement agricole et de la sécurité alimentaire du Mali.



Né vers 1970 à Bougouni, Dr Samaké a construit l’essentiel de sa carrière autour des questions agricoles, foncières et environnementales. Maître de conférences et cadre expérimenté, il dirigeait jusqu’à sa nomination, l’Institut polytechnique rural de formation et de recherche appliquée (IPR/Ifra).





La carrière professionnelle du Dr Ibrahima Samaké est marquée par des responsabilités dans les zones irriguées et lacustres, notamment à Tombouctou, Goundam et dans le système Faguibine, où il a contribué au suivi des coopératives agricoles multifonctionnelles et à la promotion de la riziculture et des cultures maraîchères.



Titulaire d’un doctorat obtenu en 2016 à l’Institut supérieur de formation et de recherche appliquée (ISFRA) de Bamako, Dr Samaké a consacré sa thèse à la décentralisation et au rôle des organisations paysannes dans le développement local, particulièrement dans la Région de Sikasso. Il est également diplômé d’un Master en gestion financière des collectivités décentralisées (2010) et ingénieur en agriculture et génie rural (2007).



Après avoir occupé des fonctions administratives importantes, dont celle de chef du Département des Sciences économiques et sociales, puis directeur général de l’IPR/IFRA de Katibougou (2025-2026), Dr Ibrahima Samaké est désormais appelé à conduire l’action gouvernementale dans un secteur stratégique.



Avec son profil d’expert du monde rural, le nouveau ministre arrive avec une solide expérience académique et de terrain, au moment où le Mali ambitionne de renforcer sa souveraineté alimentaire et la compétitivité de son agriculture.



Dr Ibrahima Samaké est marié et père de sept enfants dont deux filles.



Makan SISSOKO



