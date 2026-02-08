Yaya Gologo : Ministre de la Refondation de l’État, chargé des Relations avec les Institutions - abamako.com

Yaya Gologo : Ministre de la Refondation de l'État, chargé des Relations avec les Institutions Publié le vendredi 13 fevrier 2026 | L'Essor

Yaya Gologo est le nouveau ministre de la Refondation de l’État, chargé des Relations avec les Institutions. Ce professeur d’enseignement supérieur était depuis le 9 févier 2024, conseiller spécial du Président de la Transition. Auparavant, il avait longtemps occupé le poste de secrétaire général du ministère du Travail, de la Fonction publique et du Dialogue social, de 2014 à 2023. De 2019 à 2020, il fut nommé deux fois, ministre intérimaire après la destitution du gouvernement suite aux crises institutionnelles.



En tant que professeur d’enseignement supérieur, Yaya Gologo est chargé de cours de droit public à l’Université des sciences juridiques et politiques de Bamako, à l’Université catholique de l’Afrique de l’Ouest (Unité universitaire de Bamako), chercheur associé au Laboratoire du Centre de recherches en droit, en histoire et en administration publique. Le nouveau ministre a obtenu son doctorat en droit public en 2009 à l’Université Pierre Mendès en France.





De janvier 2012 à août 2014, il fut coordinateur national du Projet d’appui au renforcement des capacités Pnud-gouvernement du Mali. De mars 2010 à février 2012, il a occupé le poste de directeur du Centre national des concours de la fonction publique. Et de 2002 à 2010, il fut chargé de mission au ministère délégué auprès du Premier ministre chargé de la Réforme de l’État et des Relations avec les Institutions, au ministère de la Fonction publique, de la Réforme de l’État et des relations avec les Institutions et au ministère du Travail, de la Fonction publique et de la Réforme de l’État. Depuis 2002, il est chargé d’enseignement de droit public à l’Université de Bamako.



Le nouveau ministre de la Refondation de l’État, chargé des Relations avec les Institutions est Chevalier de l’ordre national du Mali.



Souleymane Sidibé