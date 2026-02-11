Tiémoko Traoré : Ministre de l’Énergie et de l’Eau - abamako.com

Publié le vendredi 13 fevrier 2026 | L'Essor

Le docteur en anthropologie (mention sciences de la société : Territoires, Économie et Droit), Tiémoko Traoré est désormais aux commandes du ministère de l’Énergie et de l’Eau. Un portefeuille devenu très sensible à cause de la crise d’électricité que le pays connaît depuis un certain temps.



Dr Tiémoko Traoré a également une expérience avérée dans la gestion stratégique avec une discipline budgétaire et dans l’analyse des impacts sociaux et sanitaires de l’activité minière traditionnelle.



Le désormais ministre chargé de l’Énergie a travaillé pour plusieurs projets évoluant dans le secteur du développement rural. Il fut directeur technique adjoint puis coordinateur national du Projet de développement de la productivité et de la diversité agricole dans les zones arides du Mali (Pdazam) entre 2023 et 2025. Ancien consultant pour l’audit des mines d’or en exploitation au Mali en 2022, l’expert en développement rural a aussi travaillé dans plusieurs organisations non gouvernementales.



C’est en 2026 que Dr Tiémoko Traoré a obtenu son doctorat en Anthropologie mention Sciences de la Société à l’Université François Rabelais, Tours.



Babba B. COULIBALY