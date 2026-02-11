Accueil    MonKiosk.com    Sports    Business    News    Annonces    Femmes    Nécrologie    Publicité
Réaménagement gouvernemental : le ministère de l’Administration territoriale échappe désormais au premier ministre Abdoulaye Maïga
Publié le vendredi 13 fevrier 2026
Le portefeuille du ministère de l’Administration territoriale échappe désormais au Premier ministre, le Général Abdoulaye Maïga, suite à un décret du Chef de l’État, le Général d’armée Assimi Goïta.
Jusqu’ici, le chef du gouvernement cumulait trois fonctions majeures :Premier ministre, ministre de l’Administration territoriale et porte-parole du Gouvernement.

Ce réaménagement met fin à ce cumul stratégique, alors que ce département joue un rôle central dans l’organisation administrative du pays et la gestion des questions électorales.

Par ailleurs, trois membres du Gouvernement ont été nommés ministres d’État, un titre qui constitue le rang le plus élevé parmi les ministres, après le Premier ministre.

