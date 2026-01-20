Communiqué du Conseil des Ministres du vendredi 13 février 2026 - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Communiqué du Conseil des Ministres du vendredi 13 février 2026 Publié le vendredi 13 fevrier 2026 | Présidence

© Autre presse par DR

Première session confédérale du Conseil des Ministres à Bamako

Tweet

Le Conseil des Ministres s’est réuni en session ordinaire, le vendredi 13 février 2026, dans sa salle

de délibérations au Palais de Koulouba, sous la présidence du Général d’Armée Assimi GOITA,

Président de la Transition, Chef de l’Etat.

Après examen des points inscrits à l’ordre du jour, le Conseil a :

- adopté des projets de texte ;

- procédé à des nominations ;

- et entendu des communications.



AU CHAPITRE DES MESURES LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES

1. Sur le rapport du ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, le Conseil

des Ministres a adopté :



a. des projets de texte relatifs à la ratification du Protocole additionnel au Traité portant

création de la Confédération des Etats du Sahel, relatif à la Coordination des Actions de

Développement, adopté à Bamako, le 23 décembre 2025, lors de la 2 ème Session ordinaire du Collège des Chefs d’Etat de la Confédération des Etats du Sahel ;



b. des projets de texte relatifs à la ratification du Protocole additionnel au Traité portant création de la Confédération des Etats du Sahel, relatif à la Coordination de l’Action diplomatique, adopté à Bamako, le 23 décembre 2025, lors de la 2 ème Session ordinaire du Collège des Chefs d’Etat de la Confédération des Etats du Sahel ;



c. des projets de texte relatifs à la ratification du Protocole additionnel au Traité portant

création de la Confédération des Etats du Sahel, relatif à la Défense et à la Sécurité,

adopté à Bamako, le 23 décembre 2025, lors de la 2 ème Session ordinaire du Collège des

Chefs d’Etat de la Confédération des Etats du Sahel ;



d. des projets de texte relatifs à la ratification du Protocole additionnel au Traité portant création de la Confédération des Etats du Sahel, relatif aux Sessions confédérales des Parlements, adopté à Bamako, le 23 décembre 2025, lors de la 2 ème Session ordinaire du Collège des Chefs d’Etat de la Confédération des Etats du Sahel.



Dans le cadre de l’opérationnalisation de la Confédération AES, le Traité fondateur, adopté le 6 juillet

2024 à Niamey, a prévu des Protocoles additionnels relatifs aux Piliers Développement, Défense et

Sécurité, Diplomatie ainsi qu’aux Sessions confédérales des Parlements.



Ainsi, lors de sa 2ème Session, tenue à Bamako le 23 décembre 2025, le Collège des Chefs d’Etat a

adopté :

- le Protocole additionnel relatif à la Coordination des actions de Développement qui vise, entre autres, à harmoniser les politiques nationales de développement des Etats confédérés ;

- le Protocole additionnel relatif à la Coordination de l’Action diplomatique qui permet aux Etats confédérés de se concerter sur toute question internationale présentant un intérêt commun, en vue de définir une approche commune ;

- le Protocole additionnel relatif à la Défense et à la Sécurité qui permet, notamment de mettre en œuvre l’Architecture de Défense collective et d’assistance mutuelle ;

- le Protocole additionnel relatif aux Sessions confédérales des Parlements qui définit les modalités de désignation des représentants des Parlements, leurs attributions, la durée de leur mandat, le nombre et la durée des Sessions confédérales des Parlements.

Les projets de texte, adoptés, permettent l’entrée en vigueur desdits protocoles en vue de l’atteinte des objectifs de la Confédération des Etats du Sahel.



2. Sur le rapport du ministre des Mines, le Conseil des Ministres a adopté un projet de décret portant renouvellement du permis d’exploitation d’or transféré à la Société des Mines de

Loulo « SOMILO S.A. ».



Le Gouvernement de la République du Mali et la Société des Mines de Loulo ont signé, le 2 avril

1993, une Convention d’établissement relative à l’exploitation de la Mine d’or de Loulo, située dans le Cercle de Kéniéba. Cette Convention a donné lieu à l’octroi d’un permis d’exploitation par le

Décret n°96-048/PM-RM du 14 février 1996, pour une durée de 30 ans.

Le périmètre du permis, initialement fixé à 48 km2 a fait l’objet de 3 modifications qui ont porté la superficie à 261,225 km2

.



Dans le cadre du processus de renouvellement du permis d’exploitation de Loulo, la Société

BARRICK Mining Corporation a réalisé une nouvelle étude de faisabilité qui a mis en évidence des

réserves économiquement exploitables sur 6 ans pour les mines à ciel ouvert et 16 ans pour les mines

souterraines avec une production annuelle brute de 420,92 kilo-onces.

Conformément aux dispositions du Code minier, la Société des Mines de Loulo a sollicité le

renouvellement de son permis d’exploitation.

Le projet de décret, adopté, renouvelle ledit permis pour une période de 10 ans.

3. Sur le rapport du ministre du Travail, de la Fonction publique et du Dialogue social, le Conseil

des Ministres a adopté un projet d’ordonnance portant Statut général des Fonctionnaires.

La Loi n°02-053 du 16 décembre 2002, modifiée, portant Statut général des Fonctionnaires a été

adoptée en vue de doter notre pays d’un meilleur instrument de gestion des Fonctionnaires de l’Etat,

d’adapter les règles de la gestion de la Fonction publique aux mutations qu’elle a subies et de

promouvoir le développement de la carrière du Fonctionnaire.

L’application de cette loi a révélé des insuffisances qu’il convient de corriger.

Le projet d’ordonnance, adopté, corrige ces insuffisances en apportant, entre autres, les innovations

ci-après :

- la définition du champ d’application du Statut général conformément à la Constitution ;

- la prise en compte du Service national des Jeunes dans le stage probatoire ;

- la garantie de l’équité en matière d’avancement de catégorie par voie de formation ;

- la rationalisation de la formation continue des Fonctionnaires ;

- l’institution d’un système d’évaluation du personnel en remplacement de la notation ;

- la précision de la position du Fonctionnaire appelé à servir au sein d’une Autorité

Administrative Indépendante ;

- l’institution de l’indemnité de départ à la retraite pour les Fonctionnaires ;

- l’élaboration d’une nouvelle grille avec une diminution du nombre d’échelon.

Son adoption participe de la mise en œuvre des recommandations du Dialogue inter-Maliens et de la

Conférence sociale dans le domaine du Travail.



AU CHAPITRE DES MESURES INDIVIDUELLES



Le Conseil des Ministres a procédé aux nominations suivantes :

AU TITRE DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

- Conseiller consulaire au Consulat général du Mali à Abidjan (Côte d’Ivoire) :

Lieutenant-colonel Samba COULIBALY.



AU TITRE DU MINISTERE DE LA COMMUNICATION, DE L’ECONOMIE NUMERIQUE

ET DE LA MODERNISATION DE L’ADMINISTRATION

- Directeur général de l’Office de Radio et Télévision du Mali :

Monsieur Yaya KONATE, Journaliste et Réalisateur.



AU CHAPITRE DES COMMUNICATIONS



1. Sur le rapport du ministre de l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement durable,

le Conseil des Ministres a pris acte d’une communication écrite relative à la Politique

nationale d’Assainissement et son Plan d’actions 2026-2030.

Notre pays, conformément à sa législation et à ses engagements internationaux, a adopté en 2009 une

Politique nationale d’Assainissement.



Cette politique, mise en œuvre à travers 5 stratégies spécifiques relatives aux déchets solides

ménagers, liquides et spéciaux ainsi qu’aux eaux pluviales et au transfert de compétences aux

Collectivités territoriales, a permis d’obtenir des résultats appréciables en matière d’Assainissement.

L’évaluation de sa mise en œuvre a conclu à la nécessité d’élaborer une nouvelle politique, adaptée

aux réformes institutionnelles et changements intervenus dans le cadre de la protection de

l’Environnement.



S’agissant de la nouvelle politique, articulée autour de 5 axes stratégiques, elle vise à améliorer

durablement le cadre de vie des populations grâce à des services d’assainissement adéquats,

équitables et sécurisés, conformément aux orientations de « Mali kura ɲɛtaasira ka bɛn san 2063 ma »

et de la Stratégie nationale pour l’Emergence et le Développement durable 2024-2033.

La Politique nationale d’Assainissement est mise en œuvre à travers des Plans d’actions

quinquennaux dont le premier couvre la période 2026-2030.



2. Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a informé le Conseil des

Ministres de la participation du Mali à la 43ème Session ordinaire du Conseil

d’Administration de l’Ecole africaine des Métiers, de l’Architecture et de l’Urbanisme, à

Lomé au Togo.

La 43ème Session de l’Ecole africaine des Métiers, de l’Architecture et de l’Urbanisme a porté sur les

points ci-après :

- l’examen des rapports d’activités du Directeur général de l’Ecole ;

- l’état de mise en œuvre des décisions et résolutions de la 42ème Session ordinaire du Conseil

d’Administration de l’année 2024 et de la Session extraordinaire de 2025 ;

- l’état d’exécution du budget de l’exercice 2024 ;

- l’adoption du budget de l’exercice 2026.

Le Conseil d’Administration, après avoir délibéré, a pris des décisions, adopté des résolutions et

désigné, à l’unanimité, le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique du

Mali comme Président.



3. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l’Instruction civique et de la Construction

citoyenne a informé le Conseil des Ministres de la rentrée de la 7ème Cohorte du Service

national des Jeunes, au Centre d’Instruction de Bapho.





Le Service national des Jeunes a été institué par la Loi n°2016-038 du 7 juillet 2016 avec pour

mission de contribuer à parfaire l’éducation, la formation physique, civique et professionnelle des

jeunes en vue de leur participation effective et entière au développement économique, social et

culturel du pays et de leur mobilisation pour les besoins de la Défense nationale.

La rentrée de la 7ème Cohorte du Service national des Jeunes, prévue le 24 février 2026, concerne :

- 634 Enseignants des Collectivités territoriales ;

- 255 Auditeurs de Justice ;

- 120 Greffiers en chef ;

- 759 admis à la Fonction publique de l’Etat ;

- 162 Elèves fonctionnaires de l’Ecole nationale d’Administration ;

- le reliquat des cohortes antérieures n’ayant pas encore accompli leur service militaire

obligatoire.

4. Le ministre de l’Industrie et du Commerce a informé le Conseil des Ministres du lancement de

la Campagne sucrière 2025-2026 de SUKALA et N-SUKALA et des dispositions prises pour

l’approvisionnement du pays en sucre pour le Ramadan 2026.

Le ministre de l’Industrie et du Commerce, accompagné du Gouverneur de la Région de Ségou, des

membres de son Cabinet, des membres du Conseil National de Transition, des responsables du

commandement des Forces de Défense et de Sécurité, des Maires des Communes et des Légitimités

traditionnelles de la Région de Ségou, a procédé, le 5 février 2026, au lancement officiel de la

Campagne sucrière 2025-2026 de SUKALA et N-SUKALA.

Pour cette Campagne, les deux unités sucrières prévoient de produire une quantité globale de près de

120 000 tonnes, soit environ 34% du besoin annuel en sucre.

Le Ministère de l’Industrie et du Commerce a mis en place un dispositif adéquat afin de répondre

efficacement aux besoins de consommation de la population pendant le Ramadan.

5. Le ministre de la Santé et du Développement social a informé le Conseil des Ministres de la

situation épidémiologique du pays marquée, notamment par une augmentation du nombre

de cas confirmés de dengue comparé à celui de la semaine écoulée.

Le Président de la Transition, Chef de l’Etat a appelé la population au respect strict des mesures de

prévention et de lutte contre les maladies.



Bamako, le 13 février 2026

Le Secrétaire Général du Gouvernement,

Birama COULIBALY

Chevalier de l’Ordre national