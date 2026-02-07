Pour encourager l’excellence : Mme Touré Lobbo Traoré offre des kits scolaires aux 50 meilleurs élèves de Mopti - abamako.com

Pour encourager l'excellence : Mme Touré Lobbo Traoré offre des kits scolaires aux 50 meilleurs élèves de Mopti Publié le samedi 14 fevrier 2026 | Aujourd`hui

En marge de la 5e édition du Mémorial Amadou Toumani Touré (ATT) vacances foot, les membres du comité national d'organisation ont procédé le samedi 7 février, dans la cour du Groupe scolaire Robert Cissé de Gangal, à la remise de kits scolaires aux 50 meilleurs élèves de l'Académie d'enseignement de la région de Mopti au nom de Mme Touré Lobbo Traoré, présidente de la Fondation-Général Amadou Toumani Touré pour l'enfance.





ls étaient 50 meilleurs élèves (filles et garçons issus des 3e, 6e et 9e années fondamentales) de l'Académie d'enseignement de Mopti à recevoir des kits scolaires offerts par Mme Touré Lobbo Traoré, présidente de la Fondation-Général Amadou Toumani Touré pour l'enfance. Ce geste de l'ancienne première Dame vise à encourager ces élèves à continuer à exceller. Avant la remise des kits, Amadou Cissé, le directeur de l'Académie d'enseignement de Mopti, a remercié la présidente de la Fondation-Général Amadou Toumani Touré pour l'enfance pour ce geste d'encouragement envers les meilleurs élèves de la région de Mopti.



"Cet événement empreint de générosité, visant à doter de nombreux élèves en matériels scolaires, marque un moment fort de solidarité et un engagement envers les enfants. Au nom de la communauté éducative de l'Académie d'enseignement de Mopti et au mien propre, nous disons grand merci à Mme Touré Lobbo Traoré, pour ce geste de grande valeur à l'endroit des élèves méritants. Le ministère de l'Education nationale, représenté par services déconcentrés, réaffirme sa volonté de renouveler ce type d'initiatives à venir afin de continuer à soutenir les familles et les enfants", a-t-il fait savoir.



Kader Maïga, représentant du président du comité national d'organisation du Mémorial ATT, au nom de Mme Touré Lobbo Traoré, a félicité et encouragé les bénéficiaires des kits scolaires. "Cette remise des kits scolaires vise à cultiver l'excellence parce que nous sommes dans un monde de plus en plus compétitif. C'est pour cela qu'il faut vraiment encourager le mérite, encourager l'excellence à tout le niveau. Chaque année, en marge de la Coupe du Mémorial ATT, nous organisation cette cérémonie de remise des prix aux meilleures élèves de l'Académie de la région de Mopti", a-t-il souligné.





Les 50 meilleurs élèves de l'Académie d'enseignement de Mopti ont reçu leurs kits des mains de Gaoussou Kouma, représentant du maire de la Commune urbaine de Mopti, Amadou Cissé, directeur de l'Académie d'enseignement de Mopti, Bagnon Djénépo, ancien joueur de Débo Club de Mopti, Souleymane Traoré dit Man, président du comité local d'organisation, ainsi que plusieurs cadres de la 5e région. Mahamadou Traoré, envoyé spécial à Mopti



Crise de carburant : Désormais dans la corbeille des mauvais souvenirs !



epuis quelques jours, l'essence est de nouveau disponible dans plusieurs stations-service de Bamako. Cette amélioration met fin à une période difficile marquée par de longues files d'attente, la hausse des prix du transport et des retards dans les activités quotidiennes.



Cette fin de crise est un soulagement pour toute la population. L'essence est un carburant produit à partir du pétrole brut, utilisé principalement pour alimenter les moteurs à explosion des voitures, motos et petits appareils motorisés. Grâce à son pouvoir énergétique élevé et à sa combustion rapide, elle est devenue l'un des piliers de la mobilité moderne depuis plus d'un siècle.



Présente dans presque tous les pays, l'essence joue un rôle essentiel dans les transports, l'économie et la vie quotidienne. Mais son utilisation soulève aussi des enjeux importants, notamment en matière de coût, de disponibilité, de pollution et de transition énergétique. Pour ce fait, nous avons interrogé quelques personnes pour donner leur avis concernant cette fin de la crise d'essence.





Alou Diarra, conducteur de moto Telimani : "Franchement, on respire un peu maintenant. Pendant la crise, c'était très difficile pour nous les conducteurs. Il fallait faire la queue pendant des heures, parfois toute la matinée, juste pour avoir quelques litres. On perdait beaucoup d'argent, certains jours on ne travaillait même pas. Mais depuis que l'essence est revenue dans les stations, notre travail commence à reprendre normalement. On peut se ravitailler plus facilement, et les clients reviennent aussi".



De son coté, Lala Haïdara, étudiante en licence explique : "Pour nous les étudiants, la fin de la crise d'essence est un vrai soulagement. Pendant la pénurie, se rendre en cours était très compliqué : les motos-taxis étaient rares, les prix avaient augmenté, et les transports mettaient plus de temps. Certains jours, j'arrivais en retard ou je ne pouvais même pas venir. Maintenant que l'essence est de retour, mes déplacements sont redevenus plus simples et moins chers. Ça nous permet de reprendre nos études dans de meilleures conditions et sans stress". Issouf Makadji revendeur d'essence en bouteille : "Pendant la crise, nous avions beaucoup de clients, mais aussi beaucoup de tensions. Les gens étaient prêts à payer cher pour quelques litres d'essence, et parfois c'était difficile de gérer tout le monde. Pour nous, c'était à la fois une opportunité et un vrai stress, car il fallait trouver du carburant à revendre alors que l'approvisionnement était limité. Maintenant que la crise est finie et que l'essence est de nouveau disponible dans les stations, notre activité a beaucoup changé. Les gens préfèrent aller directement dans les stations-service, et la demande pour l'essence en bouteille a diminué. Cela veut dire moins de clients pour nous, mais c'est normal et c'est mieux pour la population, car tout le monde peut avoir du carburant à un prix régulier".







Békaye Traoré, père de famille : "La fin de la crise d'essence est un vrai soulagement pour nous. Pendant la pénurie, se déplacer pour le travail, les courses ou amener les enfants à l'école était très compliqué. Les prix du transport avaient fortement augmentés et parfois nous devions prévoir des déplacements très tôt ou marcher de longues distances. Cela créait beaucoup de stress au sein de la famille. Maintenant que l'essence est disponible dans les stations, la vie quotidienne redevient plus normale. Les trajets sont plus faciles, les coûts commencent à se stabiliser, et nous pouvons mieux gérer notre budget familial".





Les stations de Bamako accueillent de nouveau leurs clients sans longues attentes. Alors, la crise d'essence est-elle enfin terminée?







Salimata Coulibaly (stagiaire)



