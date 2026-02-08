Face aux rumeurs autour de l’insécurité à Nioro du Sahel : Le gouverneur de la région dément et appelle les populations à ne pas céder à la peur - abamako.com

News Politique Article Politique Face aux rumeurs autour de l’insécurité à Nioro du Sahel : Le gouverneur de la région dément et appelle les populations à ne pas céder à la peur Publié le samedi 14 fevrier 2026 | Le Soir de Bamako

Face à la circulation persistante de rumeurs alarmistes faisant état d’une dégradation de la situation sécuritaire à Nioro, le gouverneur de la Région, le Général de Brigade Aly Annaji, est monté au créneau pour rassurer les populations.



Il a assuré que la situation demeure maîtrisée et a appelé les habitants au calme, à la vigilance et surtout à l’unité face aux tentatives de manipulation et de désinformation. Dans un communiqué rendu public le lundi 9 février 2026, le chef de l’exécutif régional a indiqué que les informations relayées ces derniers jours n’ont d’autre objectif que de semer la panique au sein de la population. Il a tenu à réaffirmer que les Forces armées et de sécurité restent pleinement mobilisées pour garantir la protection des personnes et de leurs biens.



Selon lui, l’engagement, la détermination et l’efficacité des FAMa, déjà démontrées lors d’opérations précédentes, constituent une garantie suffisante pour faire face à toute menace éventuelle.



Le gouverneur a ainsi invité les citoyens à faire preuve de sang-froid, à ne pas céder à la peur et à signaler sans délai toute présence suspecte ou tout acte de déstabilisation aux autorités compétentes. Rappelant que la sécurité du pays est une responsabilité collective, le Général de Brigade Aly Annaji a insisté sur l’importance de la cohésion sociale et de la solidarité entre les populations, estimant que c’est par cette union que l’insécurité pourra être durablement combattue. Ces derniers jours, plusieurs publications sur les réseaux sociaux ont évoqué un supposé blocus de la ville de Nioro du Sahel par le Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (JNIM).





Certaines de ces informations font état de conditions de vie difficiles pour les habitants, évoquant des restrictions de déplacement, des menaces ciblées contre la population et une raréfaction des vivres et des produits de première nécessité.



C’est précisément pour couper court à ces allégations jugées infondées que l’autorité régionale a tenu à intervenir publiquement, appelant les populations à ne pas se laisser gagner par la psychose et à faire confiance aux dispositifs sécuritaires mis en place. ■



YOUSSOUF KONATE



