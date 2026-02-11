Réajustement du gouvernement : Quatre entrants, trois ministres d’Etat - abamako.com

Réajustement du gouvernement : Quatre entrants, trois ministres d'Etat Publié le samedi 14 fevrier 2026 | Mali Tribune

Le gouvernement du Général de corps d’Armée Abdoulaye Maïga a connu un réajustement hier, en début d’après-midi. Quatre nouveaux ministres ont été nommés en plus de trois ministres de l’ancien gouvernement promus ministres d’Etat.



Longtemps annoncé dans les grins et sur les réseaux sociaux depuis un certain temps, la nouvelle du remaniement ministériel est tombée hier. A l’édition de 13h de l’ORTM, le Secrétaire général de la Présidence de la République, Dr. Alfousseyni Diawara, a lu le décret n° 2026-062/PT-RM du 12 février 2026 portant nomination des membres du gouvernement.



Les ministres promus ministres d’Etat sont les titulaires des portefeuille de la Défense et des Anciens combattants (Général de Corps d’Armée Sadio Camara), de l’Economie et des Finances (Alousseini Sanou), de la Réconciliation, de la paix et de la cohésion nationale (Général de corps d’Armée Ismaïl Wagué).



Avec le nouveau décret signé du Président de la Transition, le Général d’Armée Assimi Goïta, l’attelage gouvernemental accueille quatre nouvelles figures.



Le Général de Brigade Issa Ousmane Coulibaly hérite du portefeuille de l’Administration Territoriale et de la décentralisation (jusqu’ici tenu par le Premier ministre) : l’Energie et l’Eau revient à Tiémoko Traoré (à la place de Boubacar Diané) ; Ibrahima Samaké est le nouveau ministre de l’Agriculture (en remplacement de Daniel Siméon Kéléma) et Yaya Gologo est à la Refondation de l’Etat chargé des relations avec les institutions (remplaçant Bakary Traoré).



A travers ce réajustement ministériel, les autres départements ministériels restent sans changement. La taille du gouvernement est toujours de 27 membres avec un ministre Délégué auprès du Premier ministre chargé des Réformes politique et du soutien au processus électoral (Mamani Nassiré).





Abdrahamane Dicko



