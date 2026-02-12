Rapatriement à Kayes des corps des chauffeurs tués dans l’attaque terroriste de Diboli: les chauffeurs de citernes lèvent leur mot d’ordre de cessation des activités: les convois de camions citernes en mouvement sur les routes - abamako.com

Rapatriement à Kayes des corps des chauffeurs tués dans l'attaque terroriste de Diboli: les chauffeurs de citernes lèvent leur mot d'ordre de cessation des activités: les convois de camions citernes en mouvement sur les routes Publié le samedi 14 fevrier 2026 | Le Soir de Bamako

Les chauffeurs de citernes transportant du carburant, d’après des sources, ont levé leur mot d’ordre de cessation des activités hier mercredi.



La mesure est intervenue, à en croire les sources, suite au rapatriement des corps de leurs collègues tués dans l’attaque lâche et barbare survenue sur la route de Diboli. Selon une source dans le milieu des chauffeurs de citernes, les convois sont en mouvement sur les routes du pays depuis hier. À la suite de l’attaque terroriste du 29 janvier 2026 sur l’axe Kayes-Diboli, le rapatriement des corps est devenu une revendication centrale des transporteurs maliens. Le Syndicat national des chauffeurs conducteurs routiers du Mali (SINACOCOR) exige le rapatriement immédiat des corps de leurs collègues, qui auraient été laissés sur le goudron entre Diboli et Kayes après l’attaque.



En signe de protestation, les chauffeurs ont décrété une suspension totale des activités de transport et de déchargement sur cet axe stratégique reliant le Mali au Sénégal. Ils conditionnent toute reprise du trafic à la récupération et au traitement digne des dépouilles.



L’assaut, revendiqué par le groupe JNIM, a fait entre 15 et 18 victimes, principalement des chauffeurs de camions-citernes exécutés sommairement. Jusqu’au 10 février 2026, les autorités de la Transition n’avaient pas encore officiellement répondu aux exigences du syndicat concernant l’organisation du rapatriement.



Mais, une source nous a informés que les convois ont repris la route suite au rapatriement vers Kayes des corps de leurs collègues tués dans l’attaque lâche et sauvage sur la route Kayes-Diboli. Un heureux dénouement, peut-on dire, dans cette situation. ■



LAYA DIARRA



Soir de Bamako

