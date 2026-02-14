Ligue des champions-quarts de finale : Une qualification qui vaut plus de 400 millions pour le Stade malien - abamako.com

News Sport Article Sport Ligue des champions-quarts de finale : Une qualification qui vaut plus de 400 millions pour le Stade malien Publié le dimanche 15 fevrier 2026 | Mali Tribune

En parvenant à se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des champions, le Stade malien de Bamako empochera une importante somme d’argent de la part de la Confédération africaine de football (Caf) qui a récemment augmenté considérablement les dotations financières pour les clubs engagés en compétitions interclubs



Alors qu’il reste encore une journée à disputer dans la phase de groupes de la Ligue africaine des champions ce week-end, le Stade malien de Bamako a déjà composté son ticket de qualification pour les quarts de finale de la compétition. Leader du groupe D avec 11 points, les Blancs de Bamako ne peuvent plus être rejoints en tête du groupe. Leurs deux premiers poursuivants ne comptant que 6 points chacun à un match de la fin de l’étape de groupes. Au-delà de son leadership et de sa qualification, le Stade malien de Bamako réalise un autre bon coup notamment sur le plan financier. En cette période de vache maigre, le club champion du Mali va renflouer sa caisse avec la somme colossale de 900 000 dollars US. Soit plus de 450 000 000 F CFA. Une prime de qualification qui augmente à mesure que le club avance dans la compétition. En effet, la Caf indique avoir considérablement augmenté ses investissements dans le football de club africain au cours des deux dernières années. D’après l’instance, cette mesure importante répond aux préoccupations de longue date des clubs concernant les frais de déplacement et les coûts logistiques liés à leur participation aux compétitions interclubs. De ce fait, contrairement aux deux récentes éditions, les clubs engagés dans les phases préliminaires des compétitions interclubs ont reçu une dotation financière de 50 000 dollars. C'est la première fois que la CAF offre une dotation financière aux clubs à ce stade de la compétition. Auparavant, les clubs devaient atteindre les phases de groupe pour être éligibles au partage du prix global. Selon la Caf, ce coup de pouce financier pour les participants au tour préliminaire complète la structure existante des dotations financières pour les phases ultérieures des deux compétitions (Coupe de la Confédération et la Ligue des champions). Cette mesure devrait inciter davantage de clubs à participer aux compétitions continentales et relever le niveau général du football de club en Afrique, estime l’instance organisatrice des compétitions interclubs. Si une simple qualification aux compétitions interclubs permet d’empocher 50 000 USD, les autres étapes de ces compétitions font gagner beaucoup plus. Ainsi, le vainqueur de la Ligue des Champions empoche désormais 4 000 000 USD contre 2 500 000 USD en 2022.





Le vainqueur de la Coupe de la Confédération CAF TotalEnergies empoche désormais plus de 2 000 000 USD contre 1 200 000 USD en 2022.



Dotation financière de la Ligue des Champions:



Vainqueur - 4 000 000 USD



Deuxième - 2 000 000 USD



Demi-finalistes | 1 200 000 USD



Quart-de-finalistes | 900 000 USD



3e de groupe | 700 000 USD



4e du groupe | 700 000 USD



Dotation financière de la Coupe de la Confédération:



Vainqueur | 2 000 000 USD



Deuxième | 1 000 000 USD



Demi-finalistes | 750 000 USD





Quarts-de-finalistes | 550 000 USD



3e de groupe | 400 000 USD



4e de groupe | 400 000 USD



