Clôture de la semaine de la Justice / MamadouKassogué: ’’ plus de 400 milliards FCFA recouvrés et 119 jugements rendus en 2025 ’́’

Ministre Mamadou Kassogue

À l’occasion de la clôture de la 4ᵉ édition de la Semaine de la Justice, le ministre de la Justice et des Droits de l’Homme, Mamoudou Kassogué, a présenté un bilan chiffré révélateur des performances enregistrées par son département, notamment en matière de recouvrement des avoirs et de lutte contre la délinquance économique et financière.



La cérémonie s’est déroulée le samedi 14 février 2026 au Centre International de Conférence de Bamako, lors d’un déjeuner-débat avec la presse, en présence de membres du Cabinet ministériel, du Secrétariat général, d’acteurs du monde judiciaire, de partenaires techniques et financiers ainsi que de plusieurs personnalités civiles et militaires.



Selon le ministre Kassogué, l’action combinée de la justice et des services de recouvrement a permis d’atteindre un montant global de plus de 400 milliards de FCFA. Ces ressources proviennent de diverses sources : fonds versés au Compte de lutte contre la corruption, sommes reversées au Trésor public, montants enregistrés au niveau de la Cour suprême, ainsi que biens et avoirs saisis par l’Agence de recouvrement. À cela s’ajoute un nombre important de matériels saisis dans le cadre des procédures judiciaires.



Le ministre a également détaillé les statistiques du pôle économique et financier pour l’année 2025 qui se chiffrent à 125 réquisitoires introductifs établis, 42 classements sans suite, 42 citations directes sur procès-verbal, 2 011 procès-verbaux traités, 127 dossiers transmis aux juges d’instruction, 148 ordonnances rendues, 817 autres décisions diverses, 48 audiences tenues par la chambre correctionnelle spécialisée, 108 dossiers enrôlés, 119 jugements rendus en 2025, contre 69 en 2024.



Par ailleurs, les juridictions civiles et administratives continuent de générer des ressources importantes au profit de l’État. Le tribunal de commerce, à lui seul, enregistre plus d’un milliard de FCFA de recettes.



