CAN 2027 : La Caf en inspection dans les pays hôtes Publié le dimanche 15 fevrier 2026 | Mali Tribune

En attendant l’arrivée du président de l’instance, une équipe d’experts techniques a été envoyée par la Confédération africaine de football (Caf) dans les trois nations qui accueilleront la prochaine édition de la TotalEnergies CAF Coupe d’Afrique des Nations : le Kenya, la Tanzanie et l’Ouganda.



Les projecteurs sont désormais braqués sur les trois pays d’Afrique de l’Est, un fait qui sera également mis en avant lors de la visite du Comité Exécutif de la CAF et du Président de la CAF, Dr Patrice Motsepe, en Tanzanie le vendredi 13 février 2026.





Les visites d’inspection par les experts techniques ont débuté cette semaine et se poursuivront jusqu’au mardi 17 février, la CAF appliquant ses normes de prestation strictes et de classe mondiale. Celles-ci incluent des évaluations techniques portant sur les exigences des pelouses, ainsi que sur la sécurité, la sûreté et la préparation des infrastructures des principaux stades et lieux d’entraînement prévus pour le tournoi, a fait savoir la Caf. L’instance organisatrice de la Can a également indiqué que ses inspections s’inscrivent dans une stratégie plus large visant à élever les standards sur et en dehors du terrain dans tout le football africain. En établissant des critères cohérents et de classe mondiale en matière d’infrastructures, d’opérations et de gestion des sites, la CAF souhaite renforcer la réputation de la TotalEnergies CAF Coupe d’Afrique des Nations comme l’un des tournois de football les plus prestigieux au monde. « Ces efforts soutiennent également l’objectif plus large de la CAF visant à contribuer au développement d’un écosystème footballistique plus fort et plus autonome sur le continent, grâce à des partenariats avec les gouvernements pour améliorer les installations, la capacité de prestation et le développement du football à long terme », peut-on lire dans une publication de la Caf.



Tanzanie



Les inspections de la CAF ont débuté à Dar Es Salaam, en Tanzanie, et se poursuivront avec des visites de sites à Arusha et Zanzibar. Le programme inclut le stade Benjamin Mkapa ainsi que plusieurs sites d’entraînement désignés.



À Zanzibar, les experts de la CAF inspecteront également le stade Amaan et le stade Fumba, ce dernier ayant été prévu pour le tournoi par le Comité Local d’Organisation (LOC) de Tanzanie.





Kenya



L’équipe de la CAF effectuera une série d’inspections à Nairobi, au Kenya. Le programme comprend les stades Kasarani, Nyayo et Talanta Sport, ainsi que des sites d’entraînement clés tels que le complexe sportif Ulinzi et l’Académie kenyane des sports.



Ouganda



Le programme d’inspection en Ouganda inclut Entebbe et Kampala, avec des visites au stade national Mandela et dans des sites d’entraînement désignés.



La CAF continuera à travailler étroitement avec les trois nations hôtes, leurs gouvernements et les structures du LOC afin de soutenir la planification de la livraison et de garantir que les préparatifs pour la TotalEnergies CAF Coupe d’Afrique des Nations Kenya, Ouganda, Tanzanie 2027 s’intensifient.



Bangaly, avec Cafonline.com



