KIDAL : Toute la ville unie pour le déblayage et l'entretien de la piste d'atterrissage. Publié le dimanche 15 fevrier 2026 | fama

Le gouverneur de la région de Kidal, le Général de Division Alhadj GAMOU, a procédé ce jeudi 12 février 2026, au lancement officiel des travaux de déblayage et d’entretien de la piste d’atterrissage de l’aéroport, situé dans le quartier Aviation.



La cérémonie s’est déroulée en présence de nombreuses personnalités, notamment le commandant de zone de la Region Militaire N°7, le Colonel-Major Daouda SAGARA, les différents directeurs régionaux, l’association des femmes de Kidal, l’association de la jeunesse de Kidal et l’association des veuves militaires.



Prenant la parole à cette occasion, le Général de Division Alhadj GAMOU a souligné que l’objectif immédiat de ces travaux est de libérer la piste d’atterrissage des tonnes de sable déversées par les groupes terroristes dans le but délibéré d’isoler la région. Il a par ailleurs sollicité l’appui et l’accompagnement des partenaires pour la modernisation du trafic aérien de la zone.



Pour le premier magistrat de la commune, Monsieur Arbancane AG ABZAYACK, la réhabilitation de cette piste constituera un véritable levier de désenclavement pour la ville de Kidal et, par extension, pour l’ensemble de la région. Le maire a également mis en évidence une réalité cruciale : la voie aérienne reste le moyen le plus rapide pour les évacuations sanitaires d’urgence des personnels civils ainsi que militaires. « Aujourd’hui, la nécessité de réhabiliter cette piste s’impose » a-t-il conclu.



L'objectif fondamental de ces travaux est de garantir le désenclavement aérien de la région afin de mettre un terme à son isolement géographique. Les autorités régionales visent ainsi une intégration pleine et entière de Kidal aux réseaux nationaux, condition sine qua non pour stimuler le développement économique local et renforcer la cohésion nationale.



SGT Yacouba TRAORE