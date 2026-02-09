Après sa libération par grâce présidentielle : Mamadou Hawa Gassama, dans sa première déclaration, remercie l’Etat ivoirien - abamako.com

Après sa libération par grâce présidentielle : Mamadou Hawa Gassama, dans sa première déclaration, remercie l'Etat ivoirien
Publié le lundi 16 fevrier 2026 | le sursaut

Incarcéré depuis juillet 2025, après 7 mois et 7 jours de détention à la Maison d’Arrêt et de Correction d’Abidjan (MACA), l’ex député de Yelemané, Mamadou Hawa Gassama a recouvré la liberté le mardi 10 février dernier. Cela, à la suite d’une grâce présidentielle accordée par décret du Chef de l’Etat de la Côte d’Ivoire, le Président Alassane Drame Ouattara.



A titre de rappel, le membre du Conseil National de la Transition (CNT) était placé sous mandat de dépôt pour des faits d’offense au Chef de l'État de la République de Côte d’Ivoire, Alassane Dramane Ouattara ‘’ADO’’ par la justice ivoirienne. Avant d’être condamné, le 30 janvier 2026, à 3 années d’emprisonnement ferme avec une interdiction de séjour sur le territoire ivoirien d’une durée de 3 ans, une sanction assortie d’une amende de 5 millions de FCFA. Aussi, elle (Justice ivoirienne) avait ordonné la publication du jugement dans un journal d’annonces légales. Après cette condamnation, de nombreux observateurs étaient convaincus que le cœur du Président ivoirien va lui parler. Surtout après l’aveu de l’Avocat de M. Gassama, Me Mamadou Ismaïla Konaté, en affirmant que son client a reconnu tous les faits à lui reprochés avant de présenter des excuses.





Comme par divination, le mardi 10 février 2026, la nouvelle a été donnée par le même Avocat sur son compte X. Il s’agit de la libération de son client à la faveur d’une mesure de grâce présidentielle décrétée par le Président ivoirien Alassane Dramane Ouattara.



« Alors même que nous avions arrêté, en parfaite concertation avec l’intéressé, la décision de relever appel du jugement l’ayant condamné à 3 années d’emprisonnement….est intervenue ce jour une mesure de grâce présidentielle, prise par décret du Chef de l’Etat de Côte d’Ivoire. Cette mesure a eu pour effet immédiat de mettre fin à la détention de M. Gassama, qui retrouve aujourd’hui la liberté, bien suprême et condition première de la dignité humaine» a déclaré dans un communiqué Me Konaté après la mise en liberté de son client.



Atterri à Bamako le mercredi 11 février dernier grâce aux moyens déployés par le Président ADO, Mamadou Hawa Gassama, dans sa première réaction face à la Presse a tenu à remercier l’Etat ivoirien pour l’avoir bien traité dans ce moment difficile de sa vie avec une sécurité à la hauteur. Egalement, au cours de cette intervention, il a signifié soutenir la Transition jusqu’au bout avant de présenter ses gratitudes au Président de la Transition, le Général d’armée Assimi Goïta.





Mariam Sissoko



