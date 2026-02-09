Mohamed Saïdou Sène, membre de l’OCLEI, sur la lutte contre la corruption : « La jeunesse est une force de transformation, un levier de changement… » - abamako.com

Mohamed Saïdou Sène, membre de l'OCLEI, sur la lutte contre la corruption : « La jeunesse est une force de transformation, un levier de changement… » Publié le lundi 16 fevrier 2026 | le sursaut

Lors de la cérémonie de lancement de la 10e édition de la Semaine de la Jeunesse contre la Corruption, le représentant de l’Office Central de Lutte contre l’Enrichissement Illicite (OCLEI), Mohamed Saïdou Sène dans son intervention a souligné la place prépondérante de la jeunesse pour la cause de la lutte contre la corruption.



Pour lui, elle n’est pas seulement une cible de sensibilisation, mais aussi une force de transformation, un levier de changement et un acteur central de la prévention.





Le Président de la Transition, le Général d’armée Assimi Goïta, a mis la jeunesse en première ligne de ses grands chantiers. « Je suis jeune au même titre que vous. Et si j’échoue, c’est toute la jeunesse malienne qui aura échoué » a-t-il déjà clamé.



Par ailleurs, dans le cadre de la lutte contre la corruption, que ce soit le Ministère de la Justice ou encore les Organisations nationales ou internationales qui combattent ce fléau, ils ont tous mis les jeunes au cœur des actions pour lutter efficacement contre ce fléau. C’est ce que le représentant de l’OCLEI, le Magistrat Mohamed Saïdou Sène a fait part dans son intervention lors de la cérémonie d’ouverture des activités de la 10e édition de la Semaine de la Jeunesse contre la Corruption.



Selon lui, la corruption n’est pas une abstraction. Qu’elle prive les jeunes d’opportunités, affaiblit la confiance dans les institutions et compromet l’avenir collectif. En outre, qu’elle nourrit les inégalités et fragilise la cohésion sociale. « Face à ce fléau, la jeunesse n’est pas seulement une cible de sensibilisation. Elle est une force de transformation, un levier de changement, un acteur central de la prévention. La lutte contre la corruption ne peut être l’affaire des seules institutions.



Elle est un combat citoyen quotidien, qui commence par les comportements individuels, les choix éthiques et le refus de la banalisation des pratiques déviantes » a-t-il fait savoir.



Il poursuit qu’en février 2025, l’OCLEI a lancé le Réseau des Clubs Honnêteté, Intégrité et Conseil (CHIC), qui est en droite ligne des orientations du Président de la Transition, le Général d’Armée Assimi Goïta. Qui a fait de la prévention un pilier majeur de la lutte contre la corruption.





« Ce réseau regroupe des jeunes autour d’une approche d’éducation par les pairs, visant à promouvoir l’honnêteté, l’intégrité, le respect du bien public et le rejet de la corruption et de l’enrichissement illicite sous toutes leurs formes. À travers des activités éducatives, culturelles, sportives et de sensibilisation, l’initiative CHIC s’inscrit pleinement dans la vision du Malikura, en contribuant à l’ancrage durable des valeurs morales et civiques chez la jeunesse » a précisé M. Sène. Qui traduit par cette intervention, les attentes fortes de l’OCLE sur l’apport des jeunes dans la réussite de sa mission.



Mariam Sissoko



