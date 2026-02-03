FOCUS: PM Abdoulaye Maïga: Ce qu’il a fait à Choguel l’attend - abamako.com

Politique FOCUS: PM Abdoulaye Maïga: Ce qu'il a fait à Choguel l'attend Publié le lundi 16 fevrier 2026 | L'Inter de Bamako

Général Oumar Diarra

Le Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga, est désarmé depuis le 13 février. Le remaniement ministériel intervenu ce jour change l’architecture gouvernementale. Il n’est plus ce Premier ministre à qui tous les ministres lui rendaient compte. Les deux (02) membres du Conseil national pour le salut du peuple (CNSP) se sont affranchis de sa tutelle. Devenus ministres d’État, ils traitent directement avec le président de la transition, le général d’armée Assimi Goïta. Aussi, n’est-il plus le ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation.

Il se retrouve dans la même position que l’ancien Premier ministre, Dr Choguel Kokalla Maïga, dont il aurait joué un grand rôle pour réduire ce dernier à la portion incongrue. En le dépouillant ainsi, il devient une proie facile à l’image de Choguel dont il a contribué à sa chute.



