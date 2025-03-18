Sommet de l’UA : les grandes décisions d’Addis-Abeba - abamako.com

Sommet de l'UA : les grandes décisions d'Addis-Abeba Publié le mardi 17 fevrier 2026 | APA

© APA par DR

Sommet de l’UA : les grandes décisions d’Addis-Abeba

Les chefs d’État africains réunis en session ordinaire ont adopté une stratégie de stabilisation pour l’est de la RDC et le Sahel, confié la présidence tournante de l’organisation au Burundi et tracé les priorités continentales pour 2026.



La 39ᵉ session ordinaire de l’Assemblée de l’Union africaine (UA), tenue à Addis-Abeba, a débouché sur des décisions majeures portant sur la paix et la sécurité, la gouvernance continentale et le développement durable, avec en point d’orgue une stratégie africaine pour stabiliser l’est de la République démocratique du Congo (RDC) et le Sahel.



À l’issue du sommet, le Burundais Évariste Ndayishimiye a pris la présidence tournante de l’organisation pour l’année 2026, succédant à l’Angolais João Manuel Gonçalves Lourenço. Le thème retenu pour l’exercice est : « Assurer une disponibilité durable en eau et des systèmes d’assainissement sûrs pour atteindre les objectifs de l’Agenda 2063 ».



RDC et Sahel : une stratégie africaine pour la paix



Sur le front sécuritaire, le nouveau président en exercice de l’UA, Évariste Ndayishimiye, et le président de la Commission, Mahmoud Ali Youssouf, ont présenté une feuille de route pour la stabilisation de l’est de la RDC. Ce plan prévoit une médiation conduite par le président togolais Faure Gnassingbé, le désengagement progressif des forces belligérantes, le déploiement d’une force d’interposition ainsi que des programmes de désarmement, de démobilisation et de réintégration des combattants.



Pour le Sahel, l’Assemblée a annoncé la création d’une plateforme régionale réunissant dix-huit pays, destinée à coordonner la réponse collective face au terrorisme transfrontalier, aux trafics illicites et aux mouvements sécessionnistes.



L’Assemblée a par ailleurs adopté un mémorandum d’accord avec les Communautés économiques régionales et les mécanismes régionaux pour l’utilisation de la Force africaine en attente, dans le but de renforcer la coordination et la préparation opérationnelle.



Gouvernance et réformes institutionnelles



Les chefs d’État ont adopté les rapports de la Commission et de plusieurs commissions spécialisées, couvrant notamment le CDC Afrique, le Mécanisme africain d’évaluation intra-africaine (APRM), le NEPAD, le Comité des Dix chargé de la réforme du Conseil de sécurité des Nations unies, ainsi que le comité de haut niveau sur la Libye. L’Assemblée a réitéré la demande d’une représentation équitable de l’Afrique dans les instances de gouvernance mondiale.



Développement, justice historique et solidarité



Sur le plan économique, la session a mis en avant les avancées dans la mise en œuvre du Programme intégré de développement agricole (CAADP) et de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf). L’accent a été placé sur la mobilisation de ressources pour les infrastructures, l’énergie, l’eau, l’assainissement et l’adaptation climatique, ainsi que sur l’autonomisation des jeunes et des femmes.



Les dirigeants africains ont également examiné une étude consacrée aux crimes de l’esclavage, de la déportation et de la colonisation, qualifiés de crimes contre l’humanité, réaffirmant la nécessité d’une justice historique et réparatrice. Le soutien de l’UA à une solution juste et durable en Palestine, conforme au droit international, a été confirmé.



Si les initiatives internationales telles que l’accord de Washington sur la RDC et la déclaration de Doha ont été saluées, les dirigeants ont insisté sur la primauté d’une médiation conduite par les Africains eux-mêmes, afin de ne pas subordonner les solutions continentales aux seules décisions de partenaires extérieurs.