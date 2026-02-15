Sport Femafoot : Quel nouveau départ pour le football malien ?
Publié le mardi 17 fevrier 2026 | arc en ciel
© aBamako.com par mouhamar
Football: Premier point de presse de Henry Kasperczak
Bamako, le 30 décembre 2013 (FEMAFOOT). Le nouvel entraîneur des Aigles, Henry Kasperczak, animera son premier point de presse ce lundi au siège de la Fédération malienne de football à partir de 12 h 00. En marge de cette cérémonie, se déroulera la remise d’équipements sportifs aux clubs de football féminin.