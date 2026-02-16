Faits divers : Drame dans le mariage du vieil homme le plus riche du village - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Faits Divers Article Faits Divers Faits divers : Drame dans le mariage du vieil homme le plus riche du village Publié le mardi 17 fevrier 2026 | arc en ciel

Tweet



Le village de Sofinso n’avait jamais connu pareille effervescence. Dans cette localité de la région de San, le mariage de G. C., le vieil homme le plus riche du village, était annoncé depuis des semaines comme l’événement de l’année.



Et pour cause : bœufs abattus, marmites géantes fumantes, sacs de riz et de mil étalés à perte de vue, musique traditionnelle jusqu’au bout de la nuit. Des invités venus des villages environnants avaient fait le déplacement pour assister à ces noces hors du commun.





Au cœur de la fête, F. T., surnommée la miss du village pour sa beauté, attirait tous les regards. Mais derrière les chants, les danses et les youyous, la jeune épouse cachait un lourd secret. Avant d’être donnée en mariage à G. C., contre son gré, elle partageait une histoire d’amour ancienne avec Adou K., un jeune homme du village…



Lorsque la nuit tomba et que les derniers tam-tams résonnaient encore, le village croyait célébrer l’entrée officielle de F. T. dans le foyer du notable. Personne ne se doutait que le véritable drame allait se jouer loin des regards, dans l’ombre de la nuit.



Selon des témoignages recueillis sur place, F. T. et Adou K. auraient profité de l’agitation et de l’ivresse de la fête pour s’enfuir ensemble, disparaissant dans la nature. Au petit matin, l’impensable se produit : le riche marié est retrouvé inconscient, étendu dans sa chambre. Transporté d’urgence dans un centre de santé, G. C. serait plongé dans le coma.



La fête s’est alors brutalement transformée en consternation. Les chants ont laissé place aux murmures, la joie à la stupeur. Les forces de sécurité ont ouvert une enquête pour retrouver les deux jeunes amoureux.



Ce fait divers continue de faire couler beaucoup d’encre et d’alimenter les discussions dans les villages environnants de la ville de San.



B.D.

