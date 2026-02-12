Accueil    MonKiosk.com    Sports    Business    News    Annonces    Femmes    Nécrologie    Publicité
Tempête de poussière au Mali : le ministère de la Santé appelle à la vigilance
Publié le mardi 17 fevrier 2026  |  aBamako.com
Comment




Le Ministère de la Santé et du Développement social informe la population qu’une importante suspension de poussière est observée depuis la nuit du 15 au 16 février 2026 sur une grande partie du territoire national.

Ce phénomène entraîne une baisse significative de la visibilité ainsi qu’une dégradation de la qualité de l’air.
Cette situation, qui pourrait durer plusieurs jours, expose les populations à des risques sanitaires accrus, notamment l’augmentation des maladies respiratoires, des irritations oculaires et des accidents de la circulation.

Face à ces dangers, le ministre de la Santé et du Développement social invite chacun à adopter des mesures préventives : porter des masques, lunettes ou foulards, maintenir portes et fenêtres fermées pour limiter l’infiltration de poussière, et s’hydrater régulièrement, en particulier les enfants et les personnes âgées. Le ministère compte sur la responsabilité et la collaboration de tous pour préserver la santé publique.

M.S
