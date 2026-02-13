Accueil    MonKiosk.com    Sports    Business    News    Annonces    Femmes    Nécrologie    Publicité
NEWS
Comment

Accueil
News
Politique
Article
Politique

Clôture de la Semaine de la Jeunesse contre la corruption : les jeunes appelés à devenir des acteurs du changement
Publié le mardi 17 fevrier 2026  |  aBamako.com
Comment



Le Abdoul Kassim Fomba, Ministre de la Jeunesse et des Sports chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne, a présidé, le 11 février 2026 au Centre international de conférences de Bamako, la cérémonie de clôture de la Semaine de la Jeunesse contre la corruption.

Organisée par la Communauté de pratique en matière de lutte contre la corruption (CPLC), en partenariat avec plusieurs organisations engagées pour la bonne gouvernance, cette initiative a mobilisé les jeunes autour de panels, conférences, débats éducatifs et activités citoyennes.
Dans son allocution, le ministre a salué l’engagement et le sens des responsabilités des participants, les exhortant à promouvoir les valeurs d’intégrité, de justice et de redevabilité. Il a également réaffirmé la volonté de son département de soutenir toutes les actions visant à construire une jeunesse responsable et engagée au service d’un Mali juste et prospère.
Chaîne WhatsApp d'aBamako.com
Abonnez-vous vite pour ne plus rien rater de l'actualité !
Commentaires

Sondage
Nous suivre
Nos réseaux sociaux

Comment