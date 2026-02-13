Clôture de la Semaine de la Jeunesse contre la corruption : les jeunes appelés à devenir des acteurs du changement - abamako.com

Clôture de la Semaine de la Jeunesse contre la corruption : les jeunes appelés à devenir des acteurs du changement Publié le mardi 17 fevrier 2026

Le Abdoul Kassim Fomba, Ministre de la Jeunesse et des Sports chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne, a présidé, le 11 février 2026 au Centre international de conférences de Bamako, la cérémonie de clôture de la Semaine de la Jeunesse contre la corruption.



Organisée par la Communauté de pratique en matière de lutte contre la corruption (CPLC), en partenariat avec plusieurs organisations engagées pour la bonne gouvernance, cette initiative a mobilisé les jeunes autour de panels, conférences, débats éducatifs et activités citoyennes.

Dans son allocution, le ministre a salué l’engagement et le sens des responsabilités des participants, les exhortant à promouvoir les valeurs d’intégrité, de justice et de redevabilité. Il a également réaffirmé la volonté de son département de soutenir toutes les actions visant à construire une jeunesse responsable et engagée au service d’un Mali juste et prospère.