Gouvernement: Passation de service au ministère de l'Administration Territoriale et de la Décentralisation Publié le mercredi 18 fevrier 2026

Après cinq années à la tête du ministère de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation, le Général de Division Abdoulaye Maiga a officiellement passé le relais, ce lundi 16 février 2026, au Général de Brigade Issa Ousmane Coulibaly.

La cérémonie de passation s’est déroulée dans les locaux du département, marquée par la signature du procès-verbal entre les deux personnalités. À l’issue de cet acte protocolaire, le ministre sortant et son successeur ont rencontré les membres du cabinet.

Dans son intervention, le Général de Division Abdoulaye Maïga a salué les résultats obtenus au cours de son mandat, mettant en avant les efforts consentis pour renforcer l’administration territoriale et consolider le processus de décentralisation. Il a invité les collaborateurs à accompagner le nouveau ministre dans l’accomplissement de sa mission.

Prenant la parole, le Général de Brigade Issa Ousmane Coulibaly a rendu hommage au travail accompli par son prédécesseur à la tête de ce département stratégique. Il a affirmé inscrire son action dans la continuité, tout en réitérant son engagement à poursuivre les réformes engagées au service de la nation.

