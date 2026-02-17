Accueil    MonKiosk.com    Sports    Business    News    Annonces    Femmes    Nécrologie    Publicité
NEWS
Comment

Accueil
News
Société
Article
Société

Religion : Le Ramadan débute au Mali ce mercredi 18 février 2026
Publié le mercredi 18 fevrier 2026  |  aBamako.com
Lune
© Autre presse par DR
Lune
Comment




Le gouvernement malien a annoncé le début officiel du mois de Ramadan sur toute l’étendue du territoire national.
Dans un communiqué, le Ministre des Affaires religieuses, du Culte et des Coutumes, s’appuyant sur la délibération de la Commission nationale d’Observation de la Lune, informe la communauté musulmane que le croissant lunaire du Ramadan, appelé « Sounkalo », a été aperçu le mardi 17 février 2026 dans plusieurs localités du pays.

Par conséquent, le mois béni du Ramadan commence au Mali ce mercredi 18 février 2026.
Chaîne WhatsApp d'aBamako.com
Abonnez-vous vite pour ne plus rien rater de l'actualité !
Commentaires

Sondage
Nous suivre
Nos réseaux sociaux

Comment