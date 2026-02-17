Religion : Le Ramadan débute au Mali ce mercredi 18 février 2026 - abamako.com

Religion : Le Ramadan débute au Mali ce mercredi 18 février 2026 Publié le mercredi 18 fevrier 2026

Lune

Le gouvernement malien a annoncé le début officiel du mois de Ramadan sur toute l’étendue du territoire national.

Dans un communiqué, le Ministre des Affaires religieuses, du Culte et des Coutumes, s’appuyant sur la délibération de la Commission nationale d’Observation de la Lune, informe la communauté musulmane que le croissant lunaire du Ramadan, appelé « Sounkalo », a été aperçu le mardi 17 février 2026 dans plusieurs localités du pays.



Par conséquent, le mois béni du Ramadan commence au Mali ce mercredi 18 février 2026.