Le Directeur général de l’EDM-SA, Commandant Madani Dravé: ́’Nous avons élaboré un plan d’action à court et moyen terme, sa mise en œuvre fera du délestage un souvenir lointain ́’ - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Le Directeur général de l’EDM-SA, Commandant Madani Dravé: ́’Nous avons élaboré un plan d’action à court et moyen terme, sa mise en œuvre fera du délestage un souvenir lointain ́’ Publié le mercredi 18 fevrier 2026 | aBamako.com

© Autre presse par DR

Directeur EDM

Tweet

Le Directeur général de l’EDM-SA, le Commandant Madani Dravé, a présenté un plan d’action à court et moyen terme visant à réduire durablement les délestages au Mali. Il s’est dit convaincu que la mise en œuvre de cette stratégie fera des coupures d’électricité « un souvenir lointain ».



Selon lui, la priorité actuelle n’est pas de chercher des responsables, mais d’assurer une fourniture constante d’électricité aux Maliens. Dans la continuité des efforts engagés par ses prédécesseurs, il entend améliorer la desserte avec une nouvelle vision partagée avec le Conseil d’administration, l’État et les partenaires financiers.



Ce plan repose sur deux axes majeurs : la réhabilitation et le renforcement du réseau de transport et de distribution, ainsi que l’amélioration de l’accès à l’électricité. Il prévoit également un renforcement de la communication avec des informations claires et régulières sur les délestages, notamment pendant le Ramadan, période de forte consommation. Une attention particulière sera accordée aux hôpitaux et aux services d’urgence.



Le Directeur général a par ailleurs dénoncé la forte dépendance aux centrales thermiques, jugées coûteuses, et réaffirmé son ambition d’assurer aux Maliens une électricité stable, fiable et durable.