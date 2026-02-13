Mali : Les horaires de travail changent - abamako.com

Mali : Les horaires de travail changent Publié le mercredi 18 fevrier 2026

Les nouveaux ministres

Cette mesure s'inscrit dans le cadre de l'application des dispositions de l'Arrêté n°2011-2991/MTFP-SG du 25 juillet 2011 portant modification des horaires de travail pendant le mois de Ramadan.

L'annonce a été faite par le ministre du Travail, de la Fonction publique et du Dialogue social ce mercredi 18 février 2026 dans un communiqué.



Désormais, durant toute la période du mois de Ramadan, le travail se fera du lundi au jeudi de 7 heures 30 à 16 heures 30mn avec une pause de 30 mn de 12H30 à 13 heures.



Le vendredi, le travail demarre à 7 heures 30 min pour prendre fin à 12H30mn sans pause. Cette disposition est destinée aux employeurs et les travailleurs des secteurs public et privé.

Mohamed DIAWARA

