Les soliloques d'Angèle : Karim face aux difficultés de ses employés Publié le jeudi 19 fevrier 2026 | Mali Tribune

Paul-André, 52 ans, dirige une petite entreprise de services employant une vingtaine de personnes. Chaque mois, il doit équilibrer salaires, charges fixes, fournisseurs et retards de paiement



Les marges sont faibles et la trésorerie fragile. Maintenir l’activité relève d’un exercice permanent d’équilibre.





En face, ses employés affrontent une réalité tout aussi tendue. Malgré des salaires réguliers, la hausse du coût de la vie, les loyers, la scolarité et les obligations sociales grignotent rapidement les revenus. Les demandes d’avances se multiplient, les dettes personnelles s’installent et le stress financier s’invite dans l’entreprise.



Paul-André se retrouve pris entre deux impératifs : préserver la stabilité financière de la société et répondre aux difficultés humaines de ses équipes. Augmenter les salaires mettrait en danger la trésorerie ; refuser toute aide risquerait d’entamer la motivation et la cohésion. Son entreprise devient ainsi le reflet des tensions économiques que connaissent beaucoup d’autres.



Les tensions ne sont pas ouvertes, mais elles existent. Les employés ressentent le poids des charges personnelles ; la direction ressent la responsabilité de maintenir les emplois. Cette double fragilité reflète un contexte plus large où les entreprises locales, souvent de taille modeste, portent à la fois le poids de la survie économique et celui de la stabilité sociale.



La création d’un fonds interne de solidarité, alimenté conjointement par l’entreprise et les employés, permettrait de gérer les urgences sans recourir systématiquement aux avances. Un calendrier encadré des avances sur salaire limiterait les demandes imprévues et protégerait la trésorerie. La mise en place de primes variables liées aux performances collectives offrirait un complément de revenu sans alourdir les charges fixes. Enfin, l’introduction d’un système d’épargne automatique et de courtes sessions de formation en gestion budgétaire aiderait les employés à mieux anticiper leurs dépenses.





À travers cette situation se dessine un enjeu central : la santé financière d’une entreprise et la stabilité économique de ses employés sont étroitement liées. Sans mécanismes simples et adaptés, la fragilité des ménages finit par fragiliser l’entreprise elle-même. Trouver un équilibre durable devient alors une nécessité non seulement économique, mais sociale.



Muriel Jules



