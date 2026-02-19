Tennis de table : La 7e édition du championnat disputée - abamako.com

Les phases finales de la 7ᵉ édition du championnat national de Tennis de table du Mali se sont déroulées le samedi 7 février 2026 dans la salle Afrobasket du Stade du 26 Mars, a indiqué le Comité national olympique et sportif du Mali (Cnosm).



D’après le Cnosm, la compétition, disputée en individuel, a réuni 40 athlètes dont 9 filles, répartis en quatre catégories : minimes garçons, juniors filles, cadets garçons et seniors garçons.





De nombreuses autorités sportives et partenaires, dont la direction nationale des sports et de l’éducation physique, la première-vice-présidente du Cnosm, les membres de la FMTT, les ligues régionales et le sponsor officiel Moov Africa Malitel, ont honoré l’événement de leur présence. Au terme des rencontres, 12 athlètes ont été sacrés lauréats de cette édition, offrant au public un spectacle de grande qualité.



