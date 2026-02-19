Dembélé Madina Sissoko à la rentrée portuaire 2026 : Modernisation et innovation de l’outil portuaire - abamako.com

Dembélé Madina Sissoko à la rentrée portuaire 2026 : Modernisation et innovation de l'outil portuaire Publié le jeudi 19 fevrier 2026 | Mali Tribune

Sur invitation du Ministre des Pêches et de l’Économie maritime du Sénégal, Madame le Ministre des Transports et des Infrastructures a participé à la rentrée portuaire 2026.



La cérémonie, organisée par la direction générale du Port autonome de Dakar, s’est tenue dans la capitale, Dakar, au Sénégal.





Placée sous le thème de la modernisation et de l’innovation de l’outil portuaire, cette rentrée portuaire a réuni de nombreux acteurs du secteur maritime.



Conduite par Madame le ministre, Dembélé Madina Sissoko, la délégation malienne comprenait des responsables des chambres consulaires ainsi que des opérateurs économiques.



Dans son allocution, le ministre des Transports et des Infrastructures a exprimé la profonde reconnaissance des autorités et des opérateurs économiques maliens à l’endroit des autorités sénégalaises, des armateurs et des gestionnaires de terminaux, pour les facilités accordées



Ibrahima Ndiaye



