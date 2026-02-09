Diplomatie : Assimi Goïta met l’AES dans la balance - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Diplomatie : Assimi Goïta met l’AES dans la balance Publié le jeudi 19 fevrier 2026 | Le challenger

© Autre presse par DR

Général Oumar Diarra

Tweet



La traditionnelle cérémonie de présentation des vœux du Corps diplomatique, tenue au Palais de Koulouba, a offert au président de la Transition l’occasion de clarifier davantage les orientations de la politique étrangère du Mali dans un contexte international marqué par la recomposition des alliances, les tensions géopolitiques et la remise en question du multilatéralisme classique



Au-delà du rituel protocolaire, le discours présidentiel révèle une ligne diplomatique désormais structurée autour de la souveraineté stratégique et de l’affirmation régionale, avec la Confédération de l’Alliance des États du Sahel (AES) comme pivot central.







Face aux diplomates, le président Goita a présenté l’AES comme un levier de puissance régionale. En le mettant explicitement au cœur de son message, il confirme que l’intégration sahélienne constitue désormais le principal cadre de projection diplomatique du Mali. L’organisation, présentée comme une réponse endogène et coordonnée aux défis sécuritaires et économiques, est appelée à devenir une voix régionale capable de peser davantage dans les rapports internationaux. Cette orientation traduit une évolution stratégique : plutôt que de dépendre exclusivement de cadres multilatéraux traditionnels, Bamako cherche à renforcer un bloc régional capable de défendre ses intérêts collectifs en matière de sécurité, d’investissements et de développement.





Cette posture s’inscrit dans une logique de diversification des partenariats internationaux. Le Mali affirme vouloir coopérer avec tous les États respectant sa souveraineté, ce qui marque une diplomatie moins alignée et davantage transactionnelle, fondée sur l’équilibre des intérêts et le pragmatisme stratégique. Le discours présidentiel insiste sur la liberté de choix stratégiques et sur la refondation de l’État comme fondement de l’action extérieure. Ce lien entre politique intérieure et diplomatie traduit une approche où la consolidation institutionnelle, la lutte contre la corruption et la modernisation administrative deviennent des arguments de crédibilité internationale. En parallèle, la souveraineté énergétique et les investissements générateurs d’emplois sont présentés comme des axes majeurs d’attractivité économique. La dimension sécuritaire reste également centrale. En mettant en avant les progrès réalisés par les forces nationales face à la guerre asymétrique, les autorités cherchent à démontrer la capacité du pays à reprendre progressivement le contrôle territorial, condition indispensable pour convaincre partenaires et investisseurs.



Au nom du Corps diplomatique, le doyen, Igor Anatolievitch Gromyko, ambassadeur de la Fédération de Russie, a salué les efforts maliens en matière de souveraineté, de lutte contre le terrorisme et d’intégration régionale.



Cette prise de parole illustre les recompositions diplomatiques en cours, marquées par l’émergence de partenariats alternatifs et la recherche de nouveaux équilibres internationaux. Dans le même temps, les autorités maliennes réaffirment leur attachement aux principes de l’Organisation des Nations Unies, notamment la non-ingérence et le règlement pacifique des différends, signalant que le repositionnement stratégique ne signifie pas rupture avec l’ordre international, mais volonté d’y participer selon des règles jugées plus équilibrées.





Vers une diplomatie d’influence sahélienne



Au-delà de la communication officielle, la cérémonie de vœux révèle une orientation diplomatique claire : faire du Mali et de l’AES, un pôle sahélien d’influence capable de négocier avec les grandes puissances sur une base collective et souveraine. L’enjeu pour Bamako sera désormais de transformer cette ambition politique en résultats concrets : sécurité stabilisée, investissements structurants et coopération régionale effective, afin que la stratégie diplomatique annoncée se traduise par un véritable repositionnement du pays sur la scène internationale.



