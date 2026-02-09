Le temps qu’il fait : Les conseils avisés du ministre de la Santé - abamako.com

Le temps qu'il fait : Les conseils avisés du ministre de la Santé Publié le jeudi 19 fevrier 2026 | Le challenger

L’air malsain que nous respirons actuellement accroît le risque d'accidents de circulation avec les conséquences que l’on sait, en plus d’autres problèmes de santé publique.

En sa double qualité de médecin et de premier responsable de la santé de ses concitoyens, Colonel-major Assa Badiallo Touré les invite à observer les mesures de protection contre la poussière qui enveloppe la capitale malienne ces jours-ci. Il s’agit de porter





le masque, des lunettes, de fermer portes et fenêtres, de boire de l’eau pour rester hydraté, de protéger particulièrement les enfants, les personnes âgées et les femmes enceintes, de conduire prudemment, etc.



Viciée, la qualité actuelle de l'air nous expose à des risques accrus de santé tels que des irritations au niveau des yeux et de la gorge, des difficultés respiratoires.



La mauvaise visibilité à une certaine distance augmente le risque d’accidents de circulation avec des conséquences souvent dramatiques : blessures et autres traumatismes, mort d’homme.



Or ce mauvais temps pourrait prévaloir plusieurs jours selon les autorités compétentes du pays.



C'est pourquoi, en plus de Mali- Météo, de l’Anaser le ministre de la Santé s'est personnellement investi dans la sensibilisation des populations.



