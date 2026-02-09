Le Niger et l’Algérie enterrent la hache de guerre : Vers un rapprochement AES/Algérie ? - abamako.com

News Politique Article Politique Le Niger et l’Algérie enterrent la hache de guerre : Vers un rapprochement AES/Algérie ? Publié le jeudi 19 fevrier 2026 | Le challenger

S’achemine-t-on vers un rapprochement entre l’AES et l’Algérie ? La question ne saurait manquer de pertinence dans la mesure où est perceptible un réchauffement des relations de coopération entre le Niger et l’Algérie d’une part, le Burkina et l’Algérie d’autre part.



L’Algérie et le Niger ont décidé de relancer leurs relations bilatérales après plusieurs mois de tensions. L’information fait les choux gras de la presse algérienne. A Alger, les présidents Abdourahamane Tiani et Abdelmadjid Tebboune ont annoncé la fin de la période de froid diplomatique et leur volonté de renforcer la coopération stratégique entre leurs pays. Ils sont convenus sur des projets de développement dans plusieurs domaines, tels que la sécurité, la formation militaire, l’énergie (hydrocarbures et électricité) ainsi que la formation universitaire et professionnelle.





Les deux États ont également décidé d’accélérer des projets structurants, dont la construction du gazoduc transsaharien après le Ramadan et de relancer plusieurs initiatives de coopération dans les secteurs de la santé, de l’éducation et des médias au Niger. Enfin, l’Algérie a réaffirmé son engagement à accompagner le Niger dans la lutte contre le terrorisme et à soutenir ses besoins de développement, marquant ainsi une nouvelle phase de rapprochement politique et stratégique entre les deux pays.





