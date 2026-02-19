Fin en Egypte de la 62è session de formation de journalistes africains : Des ambassadeurs de la voix responsable de la diversité africaine en route - abamako.com

Fin en Egypte de la 62è session de formation de journalistes africains : Des ambassadeurs de la voix responsable de la diversité africaine en route Publié le jeudi 19 fevrier 2026 | Le challenger

Les jeunes journalistes africains ont été invités par la Représentante du Secrétaire général du Conseil suprême de régulation des médias, Mme Reem Hendi, à être des ambassadeurs de la voix responsable de la diversité africaine.



C’était lors de la Cérémonie de clôture de la 62è session de formation qui a eu lieu, le mardi 17 février 2026, au Caire, au siège de la Maison de la Radio. La cérémonie a enregistré aussi la présence du Vice-ministre égyptien des Affaires étrangères pour les Affaires culturelles, la Formation et la Coopération professionnelle, l’Ambassadeur Sayed El Salahy et des représentants des Ambassades du Mali, de la République démocratie du Congo, de la Côte d’ivoire, du Maroc et du Ghana.





La porte-parole des stagiaires, Mme Maureen Mwikali Maingi du Kenya, a souligné que cette session de formation a été une expérience africaine enrichissante. « Ce n’était pas simplement une session de formation, mais une session profonde de prise de conscience et de responsabilité ; une session qui a renforcé notre professionnalisme et approfondi notre sentiment d’identité africaine partagée », a-t-elle déclaré. Au cours de trois semaines intensives, a poursuivi Mme Maureen Mwikali Maingi, nous avons échangé des expériences, examiné les réalités de notre continent, et réfléchi aux défis évolutifs du journalisme dans un monde en mutation rapide. « Ces échanges ont réaffirmé notre conviction que le journalisme libre, responsable et éthique demeure une pierre angulaire pour le développement, la paix et la stabilité à travers l’Afrique ». Selon la journaliste kenyane, les Africains doivent raconter leurs propres histoires avec leurs propres voix de manière honnête, exacte et confiante.





Voir l’Egypte dans sa profondeur, son histoire et sa beauté



Elle a remercié l’Union des journalistes africains et le Conseil suprême de régulation des médias pour leur coopération et leur précieux soutien qui ont contribué au succès de ce programme. Elle a aussi remercié les professeurs et experts qui ont partagé leurs connaissances et leurs expériences avec dévouement. « Au-delà de la salle de classe, nos visites aux monuments historiques et culturels de l’Egypte, y compris les Pyramides, la Nouvelle capitale, la Citadelle, et bien d’autres, nous ont permis de voir l’Egypte dans sa profondeur, son histoire et sa beauté. Ces expériences ont enrichi notre compréhension du patrimoine partagé de l’Afrique et renforcé le pouvoir de la culture et de l’histoire dans la construction des récits solides », a reconnu Mme Maureen Mwikali Maingi. Avant d’ajouter : « Nous quittons cette session avec un sens accru de responsabilité. Notre devoir en tant que journaliste va au-delà du reportage des évènements, il s’étend au service de la vérité, à la promotion de la paix et à la construction de ponts entre les peuple de notre continent ». Aux dires de la parole-parole des stagiaires, cette session marque donc non pas une fin mais le début d’une coopération soutenue entre les jeunes journalistes africains. « Nous nous engageons à ce que les connaissances et les valeurs acquises ici nous guident vers un journalisme plus véridique, plus responsable et plus engagé envers l’Afrique et ses peuples », a conclu Maureen Mwikali Maingi





Selon Charles Eric Oduor de la Fédération africaine des journalistes et membre du syndicat des journalistes du Kenya, ce stage est un outil important pour renforcer les médias en Afrique. « Nous devons renforcer l’image de l’Afrique », a-t-il souligné en invitant les médias à jouer leur partition dans la lutte contre les fausses informations. Il a appelé à la pérennisation des liens tissés au cours de ce programme de formation.



Au nom du Président de l’Union des Journalistes africains, Dr Ezzat Ibrahim a mis l’accent sur le partenariat entre les journalistes pour donner une bonne image du continent dans un monde en pleine mutation. L’Egypte, a-t-il reconnu, est un pays qui héberge la coopération interafricaine. Dr Ezzat Ibrahim a remercié tous les acteurs impliqués dans l’organisation de ce stage pour les efforts déployés. Ce stage, a-t-il fait savoir, est un pont pour renforcer la coopération dans un domaine stratégique.



Le Vice-ministre égyptien des Affaires étrangères pour les affaires culturelles, la formation et la coopération professionnelle, l’Ambassadeur Sayed El Salahy n’a pas caché sa satisfaction. Il s’est réjoui de la diversité des participants tout en appréciant le contenu de ce stage qui, a traité, selon lui, des questions importantes. L’Ambassadeur Sayed El Salahy a appelé à renforcer la coopération et le travail des médias pour transmettre la véritable image de l’Afrique. Il est important que la coopération africaine se renforce par une communication et une proximité accrue à tous les niveaux des médias et de la culture, a-t-il précisé. Il a évoqué les défis liés à la circulation des informations sur les réseaux sociaux et l’intelligence artificielle. Son département, a-t-il rassuré, soutient les activités de l’Union des journalistes africains pour construire des ponts solides avec les frères du continent.





Grand rôle dans la construction de la conscience africaine



Au nom de M. Yasser El-Mabadi, Secrétaire général du Conseil suprême de régulation des médias, Mme Reem Hendi a fait part de son estime pour les stagiaires. Cette 62è session de formation, a-t-elle laissé entendre, a été un espace pour mutualiser les efforts. La responsabilité des stagiaires, a-t-elle poursuivi, ne se limite pas seulement à donner des informations. Elle a insisté sur le grand rôle des professionnels de l’information dans la construction de la conscience africaine et la lutte contre les fausses informations et les rumeurs. La Représentante du Secrétaire général du Conseil suprême de régulation des médias a appelé les stagiaires à être des ambassadeurs de la voix responsable de la diversité africaine. Ce stage, a-t-elle noté, n’est pas la fin du parcours mais le début d’un partenariat. Mme Reem Hendi a renouvelé ses remerciements à l’ensemble de l’équipe d’organisation de cette 62è session de formation de journalistes africaines notamment le ministère algérien des affaires étrangères, l’Union africaine des journalistes, le Conseil suprême de régulation des médias et le Centre de formation et des études médiatiques. Elle a aussi tenu à exprimer ses remerciements aux experts qui ont accepté de partager leurs expériences au cours de ce stage.



La projection d’un film documentaire sur les grandes étapes de ce stage ainsi que la remise des certificats ont été d’autres temps-forts de cette cérémonie. Le certificat de votre serviteur lui a été remis par M. Amadou Bamba, Conseiller à l’Ambassade du Mali au Caire.









Chiaka Doumbia, depuis Le Caire

