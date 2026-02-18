Politique Fake news :Le gouvernement dément les rumeurs relatives au retour de l’Ambassadeur du Mali à Alger
Publié le jeudi 19 fevrier 2026 | aBamako.com
© Ministère par DR
Diplomatie / Alger et Bamako normalisent leurs relations : l’ambassadeur malien présente ses lettres de créance au président Tebboune
L`Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Mali auprès de la République de l’Algérie Démocratique et Populaire, SE Mohamed Amaga Dolo, a présenté ses lettres de créance au Président Abdelmadjid Tebboune, mardi 18 mars 2025.