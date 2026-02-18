Fake news :Le gouvernement dément les rumeurs relatives au retour de l’Ambassadeur du Mali à Alger - abamako.com

Fake news :Le gouvernement dément les rumeurs relatives au retour de l'Ambassadeur du Mali à Alger Publié le jeudi 19 fevrier 2026 | aBamako.com

Le Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale a constaté que des informations totalement fausses et sans fondement circulent sur les réseaux sociaux, faisant état d’un retour de notre Ambassadeur à Alger.



Ces fausses informations sont délibérément distillées par des personnes mal intentionnées pour semer la confusion.



A cet égard, le Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, tout en appelant à la vigilance, rappelle que seules les informations diffusées à travers ses canaux officiels de communication sont dignes de foi.

