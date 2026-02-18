Accueil    MonKiosk.com    Sports    Business    News    Annonces    Femmes    Nécrologie    Publicité
Fake news :Le gouvernement dément les rumeurs relatives au retour de l’Ambassadeur du Mali à Alger
Publié le jeudi 19 fevrier 2026  |  aBamako.com
Diplomatie
© Ministère par DR
Diplomatie / Alger et Bamako normalisent leurs relations : l’ambassadeur malien présente ses lettres de créance au président Tebboune
L`Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Mali auprès de la République de l’Algérie Démocratique et Populaire, SE Mohamed Amaga Dolo, a présenté ses lettres de créance au Président Abdelmadjid Tebboune, mardi 18 mars 2025.
Comment



Le Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale a constaté que des informations totalement fausses et sans fondement circulent sur les réseaux sociaux, faisant état d’un retour de notre Ambassadeur à Alger.

Ces fausses informations sont délibérément distillées par des personnes mal intentionnées pour semer la confusion.

A cet égard, le Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, tout en appelant à la vigilance, rappelle que seules les informations diffusées à travers ses canaux officiels de communication sont dignes de foi.
