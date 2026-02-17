Politique Message de compassion et de solidarité de l’ancien Premier ministre Choguel Kokalla Maïga suite à l’incendie du marché Dossolo Traoré, communément appelé Sougounikoura.
Publié le jeudi 19 fevrier 2026 | aBamako.com
|
© aBamako.com par DR
Séance de travail entre le président de la Transition, le colonel Assimi Goïta, et le Premier ministre Choguel Kokalla Maiga, au Palais de Koulouba
Bamako, le 28 septembre 2021. Le président de la Transition, le Colonel Assimi Goïta, a eu une séance de travail avec le Premier ministre Choguel Kokalla Maïga de retour de l`Assemblée générale des Nations Unies, à New York.