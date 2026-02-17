Bamako : Plus d’une centaine de motos saisies sur le 3ème pont et envoyées en fourrière par le GSR ! - abamako.com

News Politique Article Politique Bamako : Plus d’une centaine de motos saisies sur le 3ème pont et envoyées en fourrière par le GSR ! Publié le jeudi 19 fevrier 2026 | fama

Le Groupement de la Sécurité Routière (GSR) a frappé fort ce mardi 17 février 2026, sur le 3ème pont en mettant fin à six mois de sensibilisation pour passer à la phase de fermeté. Sous les ordres du Commissaire Divisionnaire de police Panama DEMBELE, une opération coup de poing a permis d’intercepter plus d'une centaine de motocyclistes qui refusaient d’emprunter les pistes cyclables. Ces engins ont été immédiatement conduits en fourrière pour avoir encombré les voies réservées aux voitures et aux camions, mettant en péril la fluidité du trafic et la sécurité de tous les usagers de la route.



L’objectif de cette activité est de protéger les usagers de la route contre les accidents et aussi d’empêcher les engins à 02 roues de circuler sur la voie non autorisée.



Selon le Commandant du GSR, le Commissaire Divisionnaire Panama DEMBELE, la majorité des accidents graves sur nos ponts provient du non-respect des couloirs dédiés. « En imposant cette discipline, le GSR ne cherche pas seulement à sanctionner, mais surtout à sauver des vies et à désengorger la capitale » a-t-il martelé. Le commandement prévient : les contrôles inopinés vont se multiplier sur tous les grands axes pour éradiquer l'incivisme routier.



Le patron du GSR a invité les usagers de la circulation à plus de prudence et de respect du code de la route.



Face à une densité de motos record dans la sous-région, le respect du code de la route n'est plus une option mais une obligation pour la sécurité collective.





Adjudant Kaly DIAKITE