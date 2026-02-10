Relance du dialogue et de la coopération avec des partenaires d’antan: sortir de l’isolement et de l’enclavement diplomatique pour un Mali meilleur - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Relance du dialogue et de la coopération avec des partenaires d’antan: sortir de l’isolement et de l’enclavement diplomatique pour un Mali meilleur Publié le vendredi 20 fevrier 2026 | Nouvel Horizon

© Autre presse par DR

Général Oumar Diarra

Tweet



L’année 2026 s’annonce être celle de l’ouverture et du retour à de meilleurs sentiments pour les autorités maliennes. Après un quinquennat sur fond de tensions et de tiraillements avec de nombreux pays et des organisations internationales, les Mali et ses alliés de l’AES qui ont réussi à imposer leur vision et leur principe de souveraineté, semblent désormais aptes à collaborer de nouveau avec des partenaires qui respecteraient leurs règles.



Depuis quelques temps déjà, les appels à une ouverture envers des partenaires sincères se multiplient et sont tombés dans des oreilles attentives. « Le Mali ne ferme aucune porte » (…)



Awa Chouaidou TRAORE – NOUVEL HORIZON



