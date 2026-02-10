Accueil    MonKiosk.com    Sports    Business    News    Annonces    Femmes    Nécrologie    Publicité
NEWS
Comment

Accueil
News
Politique
Article
Politique

Relance du dialogue et de la coopération avec des partenaires d’antan: sortir de l’isolement et de l’enclavement diplomatique pour un Mali meilleur
Publié le vendredi 20 fevrier 2026  |  Nouvel Horizon
Général
© Autre presse par DR
Général Oumar Diarra
Comment



L’année 2026 s’annonce être celle de l’ouverture et du retour à de meilleurs sentiments pour les autorités maliennes. Après un quinquennat sur fond de tensions et de tiraillements avec de nombreux pays et des organisations internationales, les Mali et ses alliés de l’AES qui ont réussi à imposer leur vision et leur principe de souveraineté, semblent désormais aptes à collaborer de nouveau avec des partenaires qui respecteraient leurs règles.

Depuis quelques temps déjà, les appels à une ouverture envers des partenaires sincères se multiplient et sont tombés dans des oreilles attentives. « Le Mali ne ferme aucune porte » (…)

Awa Chouaidou TRAORE – NOUVEL HORIZON
Chaîne WhatsApp d'aBamako.com
Abonnez-vous vite pour ne plus rien rater de l'actualité !
Commentaires

Sondage
Nous suivre
Nos réseaux sociaux

Comment